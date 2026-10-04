Vincenzo Montella torna a casa in una serata che potrebbe avere un peso tutt'altro che secondario sul suo futuro. Lunedì 5 ottobre, alle 20.45, l'Italia affronta la Turchia allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata della Nations League 2026/27. Una sfida che, per gli Azzurri, rappresenta un'occasione per dare continuità al proprio percorso e, per il commissario tecnico turco, può trasformarsi in un appuntamento delicatissimo.

La posizione di Montella non è ufficialmente in discussione: dopo l'eliminazione dal Mondiale, infatti, la Federazione turca aveva confermato la fiducia nel tecnico italiano. Ma il calcio, soprattutto quello delle Nazionali, vive di risultati e aspettative. Dopo un Europeo 2024 brillante, la qualificazione al Mondiale ottenuta attraverso i playoff, una spedizione in Nord America terminata già nella fase a gironi, e un inizio di Nations League da rivedere, il margine di errore sembra essersi inevitabilmente ridotto.

Dall'arrivo in Turchia all'Europeo: la consacrazione di Montella

è arrivato sulla panchina della Turchia nel settembre 2023, raccogliendo l'eredità di Stefan Kuntz. Per l'ex attaccante italiano si è trattato della prima esperienza da commissario tecnico dopo gli anni trascorsi sulle panchine dei club, compresa quella dell', dove aveva lasciato un'ottima impressione. L'obiettivo era chiaro: qualificarsi a Euro 2024 e costruire una squadra competitiva anche in prospettiva Mondiale.

L'impatto è stato immediato. Montella ha guidato la Turchia alla qualificazione per l'Europeo attraverso le ultime tre gare del girone, con le vittorie contro Croazia e Lettonia e il pareggio contro il Galles. In Germania la sua squadra ha poi superato la fase a gironi da seconda classificata del Gruppo F, alle spalle del Portogallo, prima di eliminare l'Austria negli ottavi di finale. Un percorso che ha riportato la Turchia tra le migliori otto d'Europa e che aveva contribuito a rafforzare sensibilmente la posizione del tecnico italiano.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 MARZO: Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, festeggia con Arda Güler dopo la vittoria della squadra nella partita di spareggio delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Turchia e Romania, disputata al Beşiktaş Park il 26 marzo 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Proprio quell'Europeo sembrava aver dato una nuova dimensione alla nazionale turca. La squadra aveva mostrato intensità, qualità e personalità, trascinata anche da giocatori come Hakan Çalhanoğlu e Arda Güler. L'eliminazione ai quarti contro l'Olanda non aveva cancellato le sensazioni positive di un torneo che, per la Turchia, rappresentava il miglior risultato continentale dai tempi della semifinale del 2008.

La qualificazione al Mondiale e il brusco risveglio

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Il passo successivo avrebbe dovuto essere il. E anche in questo caso Montella è riuscito a centrare l'obiettivo. La Turchia ha chiuso al secondo posto il proprio girone di qualificazione alle spalle della, conquistando poi il pass per la fase finalecon le vittorie contro. Un traguardo storico, perché la nazionale turca tornava alladopo 24 anni dall'ultima partecipazione, quella del 2002 conclusa con uno straordinario terzo posto.Il ritorno sul palcoscenico più importante, però, si è trasformato rapidamente in un incubo. Inserita nel Gruppo D, la Turchia ha perso 2-0 contro l'e 1-0 contro il, venendo eliminata con una giornata d'anticipo.

La vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti nell'ultima giornata è arrivata troppo tardi. La Turchia ha chiuso comunque ultima nel girone con tre punti, mentre il Mondiale che avrebbe dovuto rappresentare la consacrazione del progetto Montella si è trasformato in una pesante delusione.

Italia-Turchia, una storia che non sorride a Montella

Se c'è una statistica che non aiuta il commissario tecnico turco alla vigilia della sfida del Dall'Ara, è quella relativa ai precedenti. Italia e Turchia si sono affrontate 14 volte prima della gara di Bologna: il bilancio parla di, con

Una striscia che racconta bene la difficoltà della Turchia contro gli Azzurri. L'ultimo confronto, quello dello scorso 28 settembre in questa stessa Nations League, ha visto l'Italia imporsi per 4-1 in casa della Turchia. Prima ancora, il precedente più recente era stato il 3-0 azzurro nella gara inaugurale di Euro 2020, mentre l'amichevole del giugno 2024 si era chiusa sullo 0-0.

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Giacomo Raspadori dell'Italia viene sfidato da Can Uzun e Ozan Kabak di Turkiye durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Türkiye e Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu il 28 settembre 2026 a Bursa, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

E c'è anche un dettaglio dal forte valore simbolico: proprio Bologna è stata teatro di una delle vittorie italiane più nette nella storia dei confronti, il 6-0 del dicembre 1962 nelle qualificazioni europee. Sessantaquattro anni dopo, Montella torna dunque al Dall'Ara da avversario, con una tradizione che continua a essere tutta dalla parte azzurra.

La Nations League può diventare il nuovo bivio