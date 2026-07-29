Nuova avventura per Mathieu Valbuena. L'ex nazionale francese, a 41 anni, ha deciso di proseguire la propria carriera firmando con il Santa Lucia FC, club che milita nella seconda divisione maltese. Il trasferimento è stato ufficializzato nelle ultime ore e rappresenta uno dei colpi di mercato più importanti nella storia recente del campionato.

Valbuena e l'esperienza maltese, l'ultimo atto della sua carriera

Valbuena arriva a parametro zero e porta con sé un bagaglio di esperienza difficilmente eguagliabile a questi livelli. Nel corso della sua lunga carriera il fantasista transalpino ha vestito le maglie di club prestigiosi come Olympique Marsiglia, Dinamo Mosca, Lione, Fenerbahçe e Olympiacos, conquistando trofei nazionali e disputando numerose competizioni europee.

Con la nazionale francese ha collezionato oltre 50 presenze, prendendo parte a competizioni internazionali di primo piano e diventando uno dei punti di riferimento della generazione che ha preceduto l'attuale ciclo dei Bleus. Dotato di grande tecnica, visione di gioco e qualità sui calci piazzati, Valbuena è stato per anni uno dei trequartisti più apprezzati del calcio europeo. L'approdo al Santa Lucia FC rappresenta una scelta sorprendente, ma allo stesso tempo conferma la volontà del giocatore di continuare a competere nonostante l'età. Il club maltese punta sull'esperienza del francese per rafforzare la rosa e alzare il livello tecnico della squadra in vista della nuova stagione.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Second division Maltese team Santa Lucia FC have signed Mathieu Valbuena (41) on a FREE transfer. ✅



Big signing for the league. 🇲🇹 pic.twitter.com/VSxXmNLreL — EuroFoot (@eurofootcom) July 29, 2026

Per il calcio maltese si tratta di un'operazione di grande prestigio. L'arrivo di un calciatore con un passato ai massimi livelli internazionali attirerà inevitabilmente l'attenzione degli appassionati e dei media. Contribuendo a dare maggiore visibilità al campionato. Non è frequente, infatti, vedere un ex protagonista della Ligue 1, della Süper Lig e delle competizioni UEFA scegliere la seconda divisione di Malta per proseguire la propria carriera.

Per Valbuena sarà anche una nuova sfida personale. A 41 anni il francese dimostra di non avere alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e proverà a mettere il suo talento al servizio del Santa Lucia FC, con l'obiettivo di guidare la squadra grazie alla sua esperienza e alla sua leadership. Un acquisto che promette di diventare uno dei temi più interessanti della prossima stagione del calcio maltese.