I tifosi valenciani possono accennare un sorriso: la società dell'indonesiano rimane l'azionista di maggioranza, ma il primo passo è stato compiuto
"Massacro alla parigina": il Barcellona contesta la coreografia del Psg
Il Valencia potrebbe tornare a vedere la luce dopo anni bui. La squadra spagnola sta attraversando un dei periodi più difficili della sua storia. L'ultima stagione degna della storia del club è stata nel 2018-2019, quando sotto la guida di Marcelino, i Pipistrelli hanno conquistato il quarto posto in Liga e soprattutto la Copa del Rey in finale contro il Barcellona.In quel Valencia giocavano giocatori talentuosi ed esperti come Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro, Dani Parejo e Gabriel Paulista. Tuttavia, negli anni successivi, la crisi economica della squadra ha costretto spesso e volentieri la dirigenza a dover cedere i pezzi più pregiati, soprattutto giovani in rampa di lancio come Carlos Soler. Un declino societario avviato per via della proprietà indonesiana di Peter Lim, fortemente criticato dal popolo valenciano in ogni stagione intrapresa.
Peter Lim cede alcune quote del ValenciaEppure, le cose potrebbero cambiare a breve. Dopo lunghissimi anni di contestazione, i tifosi potrebbero finalmente tornare a tifare con entusiasmo una squadra fortemente depressa. A rischio retrocessione in questa stagione, il Valencia non supera il nono posto in Liga da quella storica stagione. Peter Lim, azionista di maggioranza dal 2014 ha così deciso di vendere alcune quote del club.
Tramite un comunicato ufficiale e le indiscrezioni di Marca, il club spagnolo ha annunciato l'accordo fra Meriton Holdings (società di maggioranza) e Pitchwise Holdings, che acquisterà il 42% delle quote del Valencia e aggiungerà del capitale pari a 100 milioni di euro. La transazione considera il club valenciano dal valore di 1,25 miliardi di euro. La società acquirente è un consorzio di family office e investitori istituzionali a lungo termine. Meriton rimarrà comunque l'azionista di maggioranza e la presidenza di Kiat Lim non verrà messa in discussione. Questa iniezione di capitali è fondamentale per il futuro del club: infatti, a breve verrò completato il progetto per il Nou Mestalla, capace di poter raccogliere oltre 70 mila persone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA