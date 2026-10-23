Il Valencia potrebbe tornare a vedere la luce dopo anni bui. La squadra spagnola sta attraversando un dei periodi più difficili della sua storia. L'ultima stagione degna della storia del club è stata nel 2018-2019, quando sotto la guida di Marcelino, i Pipistrelli hanno conquistato il quarto posto in Liga e soprattutto la Copa del Rey in finale contro il Barcellona.

Kiat Lim y Pitchwise Holdings conforman una nueva alianza accionarial en el Valencia CF.



El Valencia CF anuncia hoy el comienzo de una nueva etapa en su historia.



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Peter Lim cede alcune quote del Valencia

In quel Valencia giocavano giocatori talentuosi ed esperti come, Kevin Gameiro, Dani Parejo e Gabriel Paulista. Tuttavia, negli anni successivi, la crisi economica della squadra ha costretto spesso e volentieri la dirigenza a dover cedere i pezzi più pregiati, soprattutto giovani in rampa di lancio come Carlos Soler. Un declino societario avviato per via della proprietà indonesiana difortemente criticato dal popolo valenciano in ogni stagione intrapresa.Eppure, le cose potrebbero cambiare a breve. Dopo lunghissimi anni di contestazione, i tifosi potrebbero finalmente tornare a tifare con entusiasmo una squadra fortemente depressa. A rischio retrocessione in questa stagione, il Valencia non supera ilin Liga da quella storica stagione. Peter Lim, azionista di maggioranza dal 2014 ha così deciso di vendere alcune quote del club.

SANTANDER, SPAGNA - 11 OTTOBRE: David Otorbi del Valencia CF festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Valencia CF, disputata l'11 ottobre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Tramite un comunicato ufficiale e le indiscrezioni di Marca, il club spagnolo ha annunciato l'accordo fra Meriton Holdings (società di maggioranza) e Pitchwise Holdings, che acquisterà il 42% delle quote del Valencia e aggiungerà del capitale pari a 100 milioni di euro. La transazione considera il club valenciano dal valore di 1,25 miliardi di euro. La società acquirente è un consorzio di family office e investitori istituzionali a lungo termine. Meriton rimarrà comunque l'azionista di maggioranza e la presidenza di Kiat Lim non verrà messa in discussione. Questa iniezione di capitali è fondamentale per il futuro del club: infatti, a breve verrò completato il progetto per il Nou Mestalla, capace di poter raccogliere oltre 70 mila persone.