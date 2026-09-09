Il Ceuta è una delle squadra che milita nella Segunda Divison, cioè la Serie B spagnola, e tra i giocatori figura il portiere Guillermo Vallejo. Nei prossimi giorni, il club scenderà in campo contro il Burgos in occasione della quinta giornata di campionato. Nelle prime quattro giornate, però, la squadra ha ottenuto altrettante sconfitte. Secondo il già menzionato estremo difensore, una delle principali cause di questo momento è la situazione che la città di Ceuta sta vivendo da fine luglio.

Ceuta, parla il portiere Vallejo: "Quando usciamo di sera, dobbiamo stare attenti"

Per chi non lo sapesse, Ceuta è una città spagnola ma non si trova nella penisola iberica. Infatti, è situata nel Nord Africa e confina con il. Dalla fine del mese di luglio, sta vivendo una situazione molto particolare a causa dell'arrivo di oltreprovenienti dal Paese africano. Ciò non sta facendo bene alla città e ha influenzato anche la squadra locale. Vallejo, portiere del club della Segunda Divison, ha parlato di ciò in: "Questa situazione è dura a livello psicologico e. Una famiglia non può uscire di sera senza guardarsi le spalle. Non è bello fare il proprio lavoro senza essere tranquilli".

Siviglia, Spagna - 4 settembre 2026: Lo schermo LED mostra la bandiera di un enclave spagnolo nel Nord Africa durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis e Real Madrid all'Estadio La Cartuja. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

In seguito, il giocatore del club ha continuato dicendo: "Stiamo vivendo tutti la stessa situazione. Ringrazio tutta la squadra per il sostengo nei confronti della città dato che, essendo personaggi pubblici, possiamo dar voce a quel che sta realmente accadendo qui". Nonostante le quattro sconfitte contro Andorra, Las Palmas, Mallorca e Celta Fortuna, Vallejo ha dichiarato: "In queste partite ci sono stati momenti positivi, ma non siamo riusciti a concretizzarli. Dobbiamo iniziare a guadagnare punti. L'allenatore presta molta attenzione alle prestazioni e cerca di trovare la soluzione migliore per la squadra".