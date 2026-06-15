Il suo pensiero arriva dopo il debutto di ieri contro il Giappone terminato con un pareggio e quattro reti, due per parte.
Nel post partita di Olanda-Giappone, terminata 2-2, il capitano degli olandesi, Van Dijk, ha acceso la polemica riguardo le pause obbligatorie per bere, definite cooling break o hydration break. Il difensore è critico: "Penso si debba valutare partita per partita".
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Hydration break e cooling breakSono diventate ormai famose e sono una delle nuove regole introdotte dalla FIFA nel corso di questi Mondiali del 2026. Si tratta di brevi pause, di tre minuti, utili per far bere e far rifiatare i calciatori nel corso di partite giocate negli orari più caldi della giornata. Sono diventate obbligatorie quest'anno, prima non lo erano e si chiamavano cooling break. In precedenza erano facoltative: si facevano solo se la temperatura superava i 32 gradi e dopo i primi trenta minuti di gioco di ogni tempo. In questo torneo sono tornate alla ribalta e hanno generato dubbi e polemiche. Secondo alcuni dividono la gara in quattro tempi e gli allenatori le sfruttano per dare indicazioni tecniche ai calciatori. Tra i calciatori ha espresso i suoi dubbi il difensore centrale in forza al Liverpool e alla sua Olanda.
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Van Dijk: "Le pause per bere? Utili, ma non mi piace la pubblicità"Secondo il difensore del Liverpool, infatti, le pause sono utili per bere e riposarsi ma il problema è la loro obbligatorietà e il fatto che spezzino troppo le partite. Senza contare lo sfruttamento di questo spazio ad uso delle pubblicità, che ulteriormente contribuisce ad interrompere e segmentare la gara. Insomma, servono ma quando sono realmente usate per quello per cui sono state pensate. "Credo che le pause di idratazione siano molto importanti. Ho guardato quasi tutte le partite fino ad oggi. Ogni volta che si va in pubblicità non mi piace molto. Per chi guarda la tv non è granché… Se fa davvero caldo, ovviamente è una cosa buona da fare, ma penso che si debba valutare partita per partita", ha commentato dopo il pareggio tra il Giappone e la formazione di Koeman.
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