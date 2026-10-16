Tornando sulla sua parentesi da allenatore del Manchester United, Van Gaal collega direttamente la sentenza del City al suo esonero
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Nel 2016 Louis van Gaal fu esonerato dal Manchester United ventiquattro ore dopo aver vinto la FA Cup contro il Crystal Palace. A dieci anni di distanza il suo nome torna al centro della scena per la sentenza che ha colpito il Manchester City. L’ex allenatore olandese, intervistato da The Athletic, collega l'esonero dallo United alla corsa per la Champions League proprio della Premier League 2026/2027.
Il verdetto contro il Manchester CityAlla fine di settembre una commissione indipendente ha ritenuto il Manchester City colpevole di 114 violazioni del regolamento finanziario della Premier League tra il 2009 e il 2018. Il club è accusato di aver gonfiato i ricavi e sottostimato i costi, ma respinge le accuse e ha presentato ricorso. Le somme in questione sono stimate in oltre 900 milioni di sterline, più di un miliardo di euro. Nel periodo contestato i Citizens hanno vinto nove trofei, tra cui tre titoli di campionato, e dopo la sentenza diverse rivali hanno chiesto giustizia, alcuni auspicando di poter recuperare titoli e trofei in modo retroattivo.
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Van Gaal, rimpianti e polemiche con lo UnitedVan Gaal considera quell’esperienza una delle peggiori della sua carriera: il crollo dei rapporti con il Manchester United arrivò dopo un'accesa discussione con Woodward, allora amministratore delegato del club, con il tecnico olandese che accusò la dirigenza di aver lavorato alle sue spalle per spianare la strada all'arrivo di José Mourinho. Van Gaal è certo che la sua avventura a Manchester avrebbe potuto avere un finale più felice se la competizione fosse stata equa, ma sul passato non ci sono rimedi: “Non posso tornare indietro. Nemmeno la Federazione calcistica inglese può”. Quanto alla sanzione che dovrebbe essere inflitta al City, il tecnico olandese non si espone: “Sarà il giudice a decidere”.
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