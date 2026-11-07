Una delle gare che andrà in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio metterà di fronte il Levski Sofia ed il CSKA Sofia. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero tredici della Parva Liga, vale a dire la massima competizione del calcio bulgaro. Il derby tra le due squadre della capitale avrà inizio alle ore 16:00 di domenica 8 novembre e si disputerà presso lo Stadio Balgarska Armiya. Oltre ad essere un big match molto importante essendo una stracittadina, lo è anche perché si affronteranno la prima e la seconda in classifica della massima divisione della Bulgaria. In attesa che l'incontro abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due squadre più importanti della Parva Liga.

I precedenti tra Levski Sofia e CSKA Sofia

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Il Levski Sofia ha come allenatore lo spagnolo Julio Velázquez e, anche se deve ancora recuperare la partita di campionato contro il, occupa la prima posizione in classifica avendo ottenutopunti senza mai perdere un incontro. Il CSKA, che ha nella propria rosa l'ex centrocampista di, è allenato dal tedescoe sono secondi con un solo punto in meno rispetto ai loro cugini. Così come il Levski, anche i Rossi non hanno ancora perso in questo'edizione del campionato.In questo weekend andrà in scena la sfida numerotra i club della capitale della Bulgaria. Le prime due sfide risalgono alla stagionecol Levski che ha vintoil derby d'andata grazie alla rete dimentre quello di ritorno è terminato a reti bianche. Ad oggi, il Levski Sofia ha vintoderby, soltanto due i più dei cugini, mentre i pareggi sono a quota 53. Tra l'altro, a settembre, i due club hanno giocato contro nella finale died il CSKA ha vintograzie alla doppietta di, la rete di Sensi e l'autogol di. Per quanto riguarda i gol nella stracittadina, i Rossi sono avanti essendo a quota, quattro in più dei cugini.

Sofia, Bulgaria - 9 luglio 2026: Stefano Sensi, #8 del CSKA Sofia, durante l'andata dei preliminari di UEFA Europa League 2026/27 tra CSKA Sofia e Derry City al Vasil Levski National Stadium. (Foto di Yulian Todorov/Getty Images)

Le statistiche del derby in campionato

Le due squadre della capitale bulgara si sono sfidatevolte nella massima divisione nazionale. In questo il CSKA, che non batte i cugini in campionato dallodatatodello scorso anno con rete di, ha ottenuto più vittorie:, soltanto due in più del Levski. I derby della Parva Liga che sono terminati con un pareggio, invece, sono stati. Oltre alla già menzionata vittoria dei Rossi ed il pareggio perdi aprile, gli altri due incontri li ha vinti il Levski coi risultati di

Sofia, Bulgaria - 9 luglio 2026: Leandro Godoy, #9 del CSKA Sofia, durante l'andata dei preliminari di UEFA Europa League 2026/27 tra CSKA Sofia e Derry City al Vasil Levski National Stadium. (Foto di Yulian Todorov/Getty Images)

Prendendo in considerazione soltanto le sfide di campionato disputate in casa del Levski Sofia, questo derby è andato in scena 84 volte. Nonostante il fattore campo a sfavore, il CSKA ha comunque ottenuto più vittorie: 33, soltanto due in più dei padroni di casa. Gli incontri di campionato giocati in casa del Levski e terminati in parità sono a quota 20 e l'ultimo risale al 6 marzo di quattro anni fa. Quel giorno, le due squadre della capitale hanno pareggiato 0-0.