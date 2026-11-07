I numeri della grande sfida
Il Levski Sofia perde, ma gli ultras si consolano con la telecamera fatta a pezzi...
Una delle gare che andrà in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio metterà di fronte il Levski Sofia ed il CSKA Sofia. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero tredici della Parva Liga, vale a dire la massima competizione del calcio bulgaro. Il derby tra le due squadre della capitale avrà inizio alle ore 16:00 di domenica 8 novembre e si disputerà presso lo Stadio Balgarska Armiya. Oltre ad essere un big match molto importante essendo una stracittadina, lo è anche perché si affronteranno la prima e la seconda in classifica della massima divisione della Bulgaria. In attesa che l'incontro abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due squadre più importanti della Parva Liga.
I precedenti tra Levski Sofia e CSKA SofiaIl Levski Sofia ha come allenatore lo spagnolo Julio Velázquez e, anche se deve ancora recuperare la partita di campionato contro il Ludogorets, occupa la prima posizione in classifica avendo ottenuto 32 punti senza mai perdere un incontro. Il CSKA, che ha nella propria rosa l'ex centrocampista di Inter e Sassuolo Stefano Sensi, è allenato dal tedesco Markus Gisdol e sono secondi con un solo punto in meno rispetto ai loro cugini. Così come il Levski, anche i Rossi non hanno ancora perso in questo'edizione del campionato.
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Le statistiche del derby in campionatoLe due squadre della capitale bulgara si sono sfidate 169 volte nella massima divisione nazionale. In questo il CSKA, che non batte i cugini in campionato dallo 0-1 datato 8 novembre dello scorso anno con rete di James Eto'o, ha ottenuto più vittorie: 61, soltanto due in più del Levski. I derby della Parva Liga che sono terminati con un pareggio, invece, sono stati 49. Oltre alla già menzionata vittoria dei Rossi ed il pareggio per 1-1 di aprile, gli altri due incontri li ha vinti il Levski coi risultati di 1-3 e 2-0.
Prendendo in considerazione soltanto le sfide di campionato disputate in casa del Levski Sofia, questo derby è andato in scena 84 volte. Nonostante il fattore campo a sfavore, il CSKA ha comunque ottenuto più vittorie: 33, soltanto due in più dei padroni di casa. Gli incontri di campionato giocati in casa del Levski e terminati in parità sono a quota 20 e l'ultimo risale al 6 marzo di quattro anni fa. Quel giorno, le due squadre della capitale hanno pareggiato 0-0.
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