Tra gli incontri che andranno in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio figura anche quello che metterà di fronte la Romania e la Polonia. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta nonché penultima giornata della fase a gironi della Nations League. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 di sabato 14 novembre e si disputerà presso l'Arena Nazionale situata a Bucarest, capitale rumena. Le due Nazionali, nel corso della storia, hanno avuto modo di affrontarsi in diverse occasioni. Quindi, in vista di questo match, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due selezioni europee.

I precedenti tra Romania e Polonia

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Insieme allaed alla, la Nazionale Rumena e quella Polacca compongono ildelladella competizione europea attualmente in corso. La Romania, che ha come commissario tecnico una leggenda del calcio come, occupa l'ultima posizione del proprio gruppo con zero punti dato che non ha vinto nessuno dei quattro match precedenti disputati tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. La Polonia allenata da, dal canto suo, è terza con quattro punti e questa posizione varrebbe la permanenza nella Lega B.Le due Nazionali stanno per sfidarsi per lavolta nella loro storia. Il primo match tra loro risale ad un'amichevole datatadel, quindi ben 104 anni fa. Quel giorno, la partita è terminataal 20' per i polacchi;al minuto 63 per i rumeni. In tutte le loro sfide, hanno pareggiato inoccasioni mentre la Romania ha vintopartite. L'ultima di queste risale allodatato. I polacchi, invece, hanno battuto i rumenivolte. Passando ai gol, invece, ne ha segnati di più la Polonia:, quattro in più dei rumeni.

Bucarest, Romania - 15 novembre 2024: Giocatori della Romania durante la partita della Lega C della UEFA Nations League 2024/25 tra Romania e Kosovo. (Foto di Vasile Mihai-Antonio/Getty Images)

Le sfida tra le due Nazionali in competizioni ufficiali

Rumeni e polacchi hanno giocato contro principalmente in gare amichevoli e l'incontro che sta per andare in scena è soltanto ilin una competizione ufficiale. Le prime due volte risalgono alla fase a gironi per la qualificazione all'del. Le due Nazionali erano nello stesso girone e la Romania, il, ha vintocon il gol die l'autorete di. Nel match successivo, disputato nel mese di settembre dello stesso anno, la gara tra le due selezioni è terminata a reti bianche.

Solna, Svezia - 28 settembre 2026: Robert Lewandowski della Polonia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Svezia e Polonia alla Strawberry Arena. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Successivamente si sono sfidate durante le qualificazioni al Mondiale disputato in Russia nel 2018. La Polonia ha vinto entrambe le partite: 0-3 la prima; rete di Grosicki e doppietta di Robert Lewandowski; l'altra 3-1; decisa dalla tripletta di Lewandowski. L'ultimo match in competizioni ufficiali tra le due Nazionali risale, ovviamente, al 2 ottobre di quest'anno in Nations League. Quel gioco, le Aquile Bianche hanno stravinto contro la Romania segnando sei gol con tanto di tripletta di Lewandowski, reti di Piotr Zielinski e Jan Bednarek e l'autogol del difensore centrale rumeno Virgil Ghita.