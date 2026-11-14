I numeri di questa sfida
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Tra gli incontri che andranno in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio figura anche quello che metterà di fronte la Romania e la Polonia. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta nonché penultima giornata della fase a gironi della Nations League. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 di sabato 14 novembre e si disputerà presso l'Arena Nazionale situata a Bucarest, capitale rumena. Le due Nazionali, nel corso della storia, hanno avuto modo di affrontarsi in diverse occasioni. Quindi, in vista di questo match, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due selezioni europee.
I precedenti tra Romania e PoloniaInsieme alla Svezia ed alla Bosnia-Erzegovina, la Nazionale Rumena e quella Polacca compongono il Girone 4 della Lega B della competizione europea attualmente in corso. La Romania, che ha come commissario tecnico una leggenda del calcio come Gheorghe Hagi, occupa l'ultima posizione del proprio gruppo con zero punti dato che non ha vinto nessuno dei quattro match precedenti disputati tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. La Polonia allenata da Jan Urban, dal canto suo, è terza con quattro punti e questa posizione varrebbe la permanenza nella Lega B.
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Le sfida tra le due Nazionali in competizioni ufficialiRumeni e polacchi hanno giocato contro principalmente in gare amichevoli e l'incontro che sta per andare in scena è soltanto il quinto in una competizione ufficiale. Le prime due volte risalgono alla fase a gironi per la qualificazione all'Europeo del 1996. Le due Nazionali erano nello stesso girone e la Romania, il 29 marzo 1995, ha vinto 2-1 con il gol di Raducioiu e l'autorete di Wandzik. Nel match successivo, disputato nel mese di settembre dello stesso anno, la gara tra le due selezioni è terminata a reti bianche.
Successivamente si sono sfidate durante le qualificazioni al Mondiale disputato in Russia nel 2018. La Polonia ha vinto entrambe le partite: 0-3 la prima; rete di Grosicki e doppietta di Robert Lewandowski; l'altra 3-1; decisa dalla tripletta di Lewandowski. L'ultimo match in competizioni ufficiali tra le due Nazionali risale, ovviamente, al 2 ottobre di quest'anno in Nations League. Quel gioco, le Aquile Bianche hanno stravinto contro la Romania segnando sei gol con tanto di tripletta di Lewandowski, reti di Piotr Zielinski e Jan Bednarek e l'autogol del difensore centrale rumeno Virgil Ghita.
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