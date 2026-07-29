Misure di sicurezza rafforzate per Lisandro Martinez e Alexis Mac Allister dopo la semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra. I due calciatori della Nazionale albiceleste hanno avuto un servizio di vigilanza privata davanti alle rispettive abitazioni nel Nord Ovest dell'Inghilterra nelle ore successive alla vittoria dell'Argentina per 2-1. Che ha sancito l'eliminazione della selezione inglese.

Il caso in Inghilterra, sul banco la situazione di Martinez e Mac Allister

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, gli addetti alla sicurezza hanno presidiato le case del difensore del Manchester United e del centrocampista del Liverpool per due giorni, in un clima reso particolarmente delicato dalla forte rivalità sportiva e dalle tensioni alimentate dall'esito della sfida mondiale.

A rendere ancora più acceso il dibattito è stato un episodio avvenuto durante i festeggiamenti della Nazionale argentina. Martinez è stato immortalato mentre reggeva uno striscione con la scritta "Le Falkland sono argentine". Riferimento alla storica disputa territoriale tra Argentina e Regno Unito sulle isole Falkland, chiamate Malvinas dagli argentini. Nelle immagini compariva anche Mac Allister nelle vicinanze, mentre lo stesso striscione è stato esibito anche da Cristian Romero e Giovani Lo Celso.

Nonostante le preoccupazioni, non si sono registrati tentativi di vandalismo o altri episodi ai danni delle abitazioni dei due calciatori. Inoltre, il Manchester United non avrebbe avuto alcun ruolo nell'organizzazione del servizio di sicurezza predisposto per Martinez.

🚨Lisandro Martínez and Alexis Mac Allister hired private security firms to guard their homes in the UK after Argentina’s victory over England - The Sun pic.twitter.com/hLWP1moBGK — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 28, 2026

La scelta e il motivo di tale "chiamata"

La decisione di rafforzare la vigilanza richiama alla memoria quanto accaduto nel 2021, quando il murale dedicato a Marcus Rashford, a Withington, fu vandalizzato dopo il rigore sbagliato dall'attaccante inglese nella finale degli Europei persa contro l'Italia. Un episodio che dimostrò come le sconfitte della Nazionale possano talvolta sfociare in gesti di intolleranza nei confronti dei protagonisti.

Martinez, arrivato al Manchester United nell'estate del 2022, è diventato uno dei beniamini dell'Old Trafford. I tifosi dei Red Devils hanno spesso manifestato il proprio sostegno ai giocatori argentini del club, arrivando persino a intonare cori dedicati all'Argentina. Dopo il trionfo ai Mondiali del 2022, il difensore fu accolto con una bandiera argentina esposta nello Stretford End.

Anche Mac Allister aveva ricevuto un'accoglienza calorosa al ritorno in Inghilterra dopo il successo iridato del 2022, quando vestiva la maglia del Brighton. In quell'occasione i tifosi dei Seagulls gli dedicarono striscioni e omaggi artigianali per celebrare il titolo conquistato con la Selección, a conferma del forte legame tra il centrocampista e il pubblico inglese, al di là della rivalità sportiva.