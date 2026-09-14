Questa sera va in scena il posticipo del lunedì che chiuderà la quinta giornata di LaLiga. Allo Stadio della Ceramica i padroni di casa del Villarreal ospitano il Betis Siviglia in una partita dal sapore molto particolare per entrambi i club perché se sul campo saranno rivali, prima del fischio di inizio scenderanno in campo con una maglia speciale dedicata ai cittadini di Ceuta, ormai da un mese al centro dell'attenzione per la crisi migratoria.

Villarreal-Betis unite per Ceuta: l'iniziativa dei due club

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renderanno omaggio alla popolazione di Ceuta.

Entrambe le squadre, infatti, scenderanno in campo indossando maglie a sostegno della città autonoma, che da oltre un mese è alle prese con una crisi migratoria ancora irrisolta

dalle autorità. Il Betis ha già dato diversi segnali di sostegno a Ceuta. Prima della partita casalinga contro il Real Madrid, il club ha srotolato una grande bandiera della città autonoma sul campo, suscitando una standing ovation da parte del pubblico. Inoltre, durante la sosta per le Nazionali i biancoverdi giocheranno al Villamarin un'amichevole contro l'AD Ceuta.

La partita di questa sera tra Villarreal-Betis chiuderà il quinto turno di. Fischio di inizio alle ore 21. I padroni sono chiamati a trovare la prima vittoria della stagione dopo i due KO e i due pareggi ottenuti nella prime quattro partite che, al momento, lasciano i sottomarini gialli al terz'ultimo posto in classifica. Discorso diverso per i biancoverdi che sono reduci dall'importante successo contro ile, in caso di una nuova vittoria, raggiungerebbero proprio i blancos al secondo posto dietro ad un infallibileMa questa sera Villarreal e Betis saranno protagoniste non solo sul campo. Come infatti riporta il quotidiano ABC Sevilla, i due club

VILLARREAL, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Tajon Buchanan del Villarreal CF festeggia la rete del vantaggio della sua squadra insieme al compagno di squadra Pau Navarro durante la partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Real Betis Balompié, disputata all'Estadio de la Cerámica il 18 ottobre 2025 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Di seguito il comunicato del club di Siviglia: "Villarreal CF e Real Betis Balompié scenderanno in campo stasera indossando maglie a sostegno di Ceuta, con lo slogan 'Siamo tutti Caballas' , in segno di solidarietà con la città autonoma e con tutti i cittadini che stanno vivendo una situazione particolarmente complessa nelle ultime settimane a causa della crisi migratoria".