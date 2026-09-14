Villarreal-Betis unite per Ceuta: l'iniziativa dei due club

In occasione della partita di questa sera entrambi i club avranno sulle loro divise da gioco un riferimento a Ceuta, exclave spagnola in suolo africano
Questa sera va in scena il posticipo del lunedì che chiuderà la quinta giornata di LaLiga. Allo Stadio della Ceramica i padroni di casa del Villarreal ospitano il Betis Siviglia in una partita dal sapore molto particolare per entrambi i club perché se sul campo saranno rivali, prima del fischio di inizio scenderanno in campo con una maglia speciale dedicata ai cittadini di Ceuta, ormai da un mese al centro dell'attenzione per la crisi migratoria.
Villarreal-Betis unite per Ceuta: l'iniziativa dei due clubLa partita di questa sera tra Villarreal-Betis chiuderà il quinto turno di LaLiga. Fischio di inizio alle ore 21. I padroni sono chiamati a trovare la prima vittoria della stagione dopo i due KO e i due pareggi ottenuti nella prime quattro partite che, al momento, lasciano i sottomarini gialli al terz'ultimo posto in classifica. Discorso diverso per i biancoverdi che sono reduci dall'importante successo contro il Real Madrid e, in caso di una nuova vittoria, raggiungerebbero proprio i blancos al secondo posto dietro ad un infallibile Barcellona.
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Di seguito il comunicato del club di Siviglia: "Villarreal CF e Real Betis Balompié scenderanno in campo stasera indossando maglie a sostegno di Ceuta, con lo slogan 'Siamo tutti Caballas' , in segno di solidarietà con la città autonoma e con tutti i cittadini che stanno vivendo una situazione particolarmente complessa nelle ultime settimane a causa della crisi migratoria".
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