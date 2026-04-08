L'ennesima accusa nei confronti del brasiliano. E questa volta arriva da uno che il mondo Real lo conosce abbastanza bene

Federico Grimaldi 8 aprile - 13:46

Viniciuscontinua a dividere. Anche questa volta - dopo la sconfitta del suo Real contro il Bayern - finisce al centro del dibattito. Non tanto per le sue qualità, quanto per l'atteggiamento sul campo da gioco. L'esterno è spesso bersagliato per il comportamento ritenuto spesso 'inusuale' rispetto ai suoi compagni di squadra. Dopo i vari attacchi negli ultimi mesi dopo i fatti di Lisbona, oggi è arrivata l'ennesima bordata. E stavolta da uno che il Real Madrid lo conosce bene: Van Der Vaart. "Vinicius è orribile. Mi dà un fastidio incredibile quando lo vedo. Lo trovo incredibilmente triste perché è un giocatore fantastico", ha espresso duramente l'olandese ai microfoni di Marca.

Van der Vaart e l'attacco a Vinicius: "Si tuffa sempre. È triste vederlo così" — Non ha mai avuto tantissimi estimatori al di fuori dell'ambiente Real. E le bordate che continuano ad arrivare, ne sono la prova. Vinicius spesso incanta, spesso è decisivo. Ma forse è il giocatore più divisivo di questi ultimi anni. Chi ne tessa le lodi, chi lo paragona ai migliori del mondo e chi anche lo trova del tutto fuori contesto dal mondo Madrid. Sotto la lente d'ingrandimento, ancora una volta, c'è finito il suo comportamento durante il match contro il Bayern: simulazioni, lamentele e nervosismo sono il tema principale delle critiche. Il brasiliano ha fornito il meglio ed il peggio del suo repertorio, ma non è bastato: il suo Real è caduto sotto i colpi di un Bayern dimostratosi superiore per larghi tratti del match.

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E quando si perde, gli errori si pesano di più. E soprattutto anche gli atteggiamenti. "Ma appena riceve una piccola spinta , si tuffa, sperando di vedere un cartellino rosso per l'avversario, e poi si rialza come se niente fosse. È questo l'aspetto che trovo triste di lui," così Van Der Vaart ha voluto esprimere tutto il suo disappunto per Vinicius. Non si mette in questione il talento, ma il modo di porsi in campo. Ora anche l'olandese ha voluto dare una stoccata bella pesante nei suoi confronti. La palla passa a Vinicius: ha ancora il match di ritorno per ribaltare la situazione e fare in modo che le lamentele, diventino applausi.