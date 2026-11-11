Attribuire alla parola "calcio" la sola definizione di "sport" è un errore che comunemente commette chi non segue o non vive appassionatamente questo mondo. Uno "sport" che sa andare oltre il business, i risultati, i trofei e le rivalità, facendo breccia nei cuori di tantissime persone, le quali trovano nel calcio una serie di caratteristiche che, dall'esterno, possono sfuggire, e rendere meno grigie giornate o situazioni umanamente molto complicate. L'ultimo di questi esempi arriva dall'esterno brasiliano del Real Madrid, Vinicius Junior, il quale recentemente si è reso protagonista di un meraviglioso gesto nei confronti del piccolo Zaher, ragazzo sudanese di tredici anni, rimasto gravemente ferito durante uno dei tragici attacchi avvenuti in Sudan.

La guerra e il sogno di tornare in campo

Nel corso di un'intervista ai microfoni dell'emittente britannica BBC, all'età di soli 11 anni,ha raccontato di aver tragicamente perso entrambe le gambe, durante uno dei tanti mostruosi attacchi missilistici avvenuti a, capitale del Sudan. Operato a, in Egitto, il tredicenne sudanese adesso indossa delle protesi e prosegue coraggiosamente la sua vita.

Nonostante ciò, però, Zaher ha rivelato di star comunque inseguendo il suo più grande songo: tornare a giocare a calcio. E, a tal proposito, sempre ai microfoni della BBC, si è definito un grande tifoso del Real Madrid, menzionando Vinicius Junior come il suo giocatore preferito.

🚨| Vinícius Jr sent a message to one of his biggest fans, Zaher, a young man in Sudan who lost both legs in a drone attack.



He has also invited him to a Real Madrid match at the Bernabéu. ❤️ pic.twitter.com/NRMoMzyw0l — Kalshi FC (@KalshiFC) November 11, 2026

Il messaggio di Vinicius e l'invito al Bernabeu

La storia ha scaldato i cuori di tutti il mondo e, un anno dopo la messa in onda, è arrivato anche all'attenzione dell'esterno brasiliano dei blancos, il quale, molto umanamente, ha deciso di inviare un videomessaggio al suo piccolo fan sudanese: "Ho ascoltato la tua storia. So quanto siano stati difficili questi ultimi mesi per te. Sei un uomo dalla carnagione nera che lavora sodo. Spero che tu possa sfruttare al meglio le tue protesi e che tu possa tornare a giocare a calcio e a trovare la felicità. Te la meriti".

SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: Vinicius Junior del Real Madrid reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja, il 24 aprile 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Infine, Vinicius ha terminato il suo videomessaggio con un gesto speciale, invitando al Santiago Bernabeu il piccolo Zaher: "Mi piacerebbe molto che tu venissi a vedere una partita del Real Madrid. Vorrei trascorrere una giornata insieme a te". Una richiesta che il tredicenne sudanese ha subito accettato, rispondendo: "Dite a Vinicius che gli voglio bene e che il suo messaggio mi ha scaldato il cuore".