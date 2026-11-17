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Il Brasile dilaga!

Tutto liscio per la Seleçao verdeoro che, in occasione della seconda amichevole di questa sosta di novembre, dopo la brutta sconfitta contro il Giappone, risponde presente e liquida la pratica Singapore in appena 21 minuti. Al National Stadium di Kallang, nella città-Stato asiatica, a prendersi la scena è stato finalmente Vinicius Jr., autore di una tripletta e di cinque gol complessivi nelle due apparizioni con il Brasile in questa tornata. A completare il quadro della goleada ci hanno pensato Endrick, Estevao, Rayan e l'autorete sfortunata di Suhaimi. Il CT Carlo Ancelotti, presente in tribuna a causa della squalifica insieme a Raphinha, non può che essere soddisfatto.

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