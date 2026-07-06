Da svincolato a protagonista del Mondiale 2026. La storia di Vozinha continua a sorprendere e, a raccontarne un retroscena, è stato Rodney Strasser. L'ex centrocampista del Milan, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha svelato che il portiere di Capo Verde, prima dell'inizio della competizione, gli aveva chiesto una mano per trovare una nuova squadra. Il contratto era ormai scaduto e, a 40 anni, il futuro sembrava tutt'altro che definito. Strasser, però, gli aveva consigliato di concentrarsi esclusivamente sul Mondiale. Un suggerimento che, con il senno di poi, si è rivelato decisivo. Oggi Vozinha è una delle grandi rivelazioni del torneo e il suo nome è finito sul taccuino di diversi club, tra cui l'Inter Miami di Messi.

L'aneddoto di Strasser su Vozinha: "Mi chiese aiuto, gli dissi di pensare al Mondiale"

Con le sue parate,è diventato uno dei simboli più belli del. Il portiere dia trascinato la sua nazionale con prestazioni di altissimo livello, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori e conquistando l'affetto degli appassionati di tutto il mondo. Eppure, fino a poche settimane prima dell'inizio del torneo, il suoera pieno di. A raccontarlo è stato Rodney, ex centrocampista del Milan e amico dell'estremo difensore, che sui social ha condiviso un retroscena significativo. "Prima della sua prima partita ai Mondiali mi chiese se potevo usare i miei contatti per aiutarlo a trovare una squadra per un altro anno o due, perché aveva 40 anni e il suo contratto era scaduto", ha scritto Strasser.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Kevin Pina di Capo Verde festeggia con Vozinha di Capo Verde durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

La risposta, però, è stata diversa da quella che Vozinha si aspettava. "Gli dissi: 'Fratello, vai e dai il massimo ai Mondiali. Sei un grande portiere. Mostra al mondo di cosa sei capace e, dopo il torneo, tutto cambierà'". Così è stato. Secondo Strasser, Vozinha è stato "il miglior portiere di questi Mondiali" e oggi è tra i giocatori più seguiti del torneo. Un percorso che, secondo l'ex rossonero, dimostra come talento, determinazione e fiducia possano cambiare una carriera anche quando tutto sembra ormai deciso.