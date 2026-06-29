Non solo spettacolo in campo, ma anche un simpatico siparietto che ha fatto rapidamente il giro dei social. Al termine della sfida tra Portogallo e Colombia, uno dei protagonisti è stato João Neves, che si è reso protagonista di un gesto tanto spontaneo quanto divertente durante un'intervista con un'emittente televisiva brasiliana.

João Neves e l'episodio social di questo Mondiale

Dopo il triplice fischio, il centrocampista portoghese si è fermato davanti alle telecamere per rispondere alle domande della giornalista. Fin qui nulla di insolito. A catturare l'attenzione, però, è stato ciò che aveva tra le mani. Una fetta di pizza che stava mangiando con assoluta tranquillità mentre commentava la partita.

Nel corso dell'intervista, vedendo il giornalista sorridere davanti alla scena, João Neves ha deciso di sorprenderla. Con naturalezza le ha staccato un pezzo della sua pizza, porgendoglielo davanti alle telecamere. Un gesto accolto con una risata dalla reporter, che ha accettato l'offerta tra l'imbarazzo e il divertimento, mentre entrambi continuavano a scherzare.

João Neves gave a reporter a piece of his pizza after Portugal's match 😂 pic.twitter.com/sq8Tr42n5B — ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2026

La scena è durata soltanto pochi secondi, ma è bastata per diventare virale. Il filmato è stato condiviso migliaia di volte su X, Instagram, TikTok e Facebook, raccogliendo milioni di visualizzazioni in poche ore. Gli utenti hanno apprezzato soprattutto la spontaneità del giovane centrocampista portoghese, elogiandone il carattere semplice e la capacità di vivere con leggerezza anche il momento delle interviste. C'è chi ha definito il gesto "il momento più simpatico del torneo", mentre altri hanno scherzato sul fatto che "la pizza unisce tutti, anche davanti alle telecamere".

Non sono mancati nemmeno i meme. In molti hanno ironizzato immaginando la sorpresa della giornalista brasiliana davanti a un'intervista trasformata improvvisamente in una cena improvvisata, mentre altri hanno commentato che João Neves abbia dimostrato più generosità con quella fetta di pizza che tanti calciatori nelle consuete interviste post-partita.

In un torneo caratterizzato da grande tensione agonistica, episodi come questo mostrano anche il lato più umano e spensierato dei protagonisti. E se il Portogallo ha conquistato il campo con la propria prestazione. João Neves è riuscito a conquistare anche il web con un gesto semplice, genuino e decisamente insolito, trasformando una normale intervista televisiva in uno dei momenti più divertenti e condivisi delle ultime ore.