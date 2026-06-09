L'ex attaccante dell'Arsenal e della nazionale inglese Theo Walcott ha recentemente rievocato un simpatico aneddoto avvenuto con Fabio Capello durante il periodo in cui il tecnico italiano guidava la selezione dei inglese. In una serie di confessioni rilasciate al The Wayne Rooney Show trasmesso in onda dalla BBC, la vecchia gloria dei Gunners ha ammesso senza mezzi termini di essere stato terrorizzato dal CT italiano. Le sue parole hanno rivelato i già noti metodi autoritari e la disciplina quasi militare imposta da Capello all'interno dello spogliatoio. L'ex tecnico di Juventus e Milan tra le altre ha guidato l'Inghilterra dal 2007 al 2012, partecipando al Mondiale del 2010 in Sudafrica e accompagnando i Leoni alla qualificazione all'Europeo prima di dimettersi.

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Il racconto della vicenda tra Capello e Theo Walcott al programma BBC

Il racconto di Walcott si focalizza su un aneddoto specifico legato a un suo errore durante il ritiro della nazionale, come raccontato alla. L'allora giovane attaccante, che si autodefinisce un, ha spiegato di aver saltato una riunione tecnica, facendo infuriare il CT italiano. Preso dal panico per le possibili conseguenze, il calciatore ha inizialmente cercato il consiglio del capitano di allora, John Terry, il quale gli ha vivamente sconsigliato di andare a parlare con l'allenatore per evitare di peggiorare la situazione.

ST ALBANS, INGHILTERRA - 10 NOVEMBRE: Theo Walcott (a sinistra) e John Terry osservano Fabio Capello mentre tiene il discorso alla squadra durante la sessione di allenamento dell'Inghilterra a London Colney, il 10 novembre 2011 a St Albans, Inghilterra. Sabato l'Inghilterra giocherà una partita amichevole internazionale a Wembley contro la Spagna, attuale campione d'Europa e del mondo in carica. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Non ascoltando il capitano, Walcott si è comunque presentato davanti alla porta dell'ufficio di Capello scatenando una reazione che, come raccontato dallo stesso ex giocatore, l'ha terrorizzato: "Sono una persona che vuole sempre essere puntuale. Sono andato a trovare John Terry e gli ho detto di voler andare a parlare della riunione persa con il manager, ma lui me l'ha fortemente sconsigliato. Sono andato lo stesso a trovarlo, ma quando mi ha aperto non ha avuto nemmeno il tempo di guardarmi in faccia che mi ha subito sbattuto la porta in faccia, mi ha terrorizzato".

Nonostante ciò, proprio negli anni in cui è stato seguito dal tecnico italiano, Walcott ha trovato la sua miglior dimensione, partendo sempre da titolare nonostante la giovanissima età.

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