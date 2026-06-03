Le convocazioni dell'Inghilterra per il Mondiale 2026 continuano a far discutere. Dopo l'annuncio della lista definitiva da parte del commissario tecnico Thomas Tuchel, anche Kyle Walker ha deciso di esprimere la propria opinione in merito all'esclusione di alcuni importanti giocatori. In particolar modo, menzionando tre calciatori che avrebbero meritato un posto ai prossimi campionati mondiali.

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I dubbi di Kyle Walker sulle convocazioni

robabilmente avrei portato al Mondiale

Morgan Gibbs-White

. Ha vissuto un anno fantastico con il Forest. Inoltre, tornando alla difesa. Credo che siano stati convocati molti giocatori che probabilmente non hanno giocato benissimo o che sono alle prese con infortuni, da qui la domanda: ci si può affidare completamente a loro per tutta la durata del torneo?'. Avrei qualche dubbio, ma non sono io l'allenatore".

Intervistato ai microfoni del The Sun, l'attuale terzino in forza al(ritiratosi dalla nazionale a marzo dopo ben 96 presenze) ha parlato così delle scelte del ct: "P

BURNLEY, INGHILTERRA - 22 APRILE: Kyle Walker del Burnley lascia il campo dopo la sconfitta della sua squadra nella partita di Premier League tra Burnley e Manchester City al Turf Moor il 22 aprile 2026 a Burnley, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Continuando il suo discorso, l'ex Manchester City e Milan ha dichiarato: "Per esempio, Reece James se è in forma, per me è il miglior terzino destro del mondo ma riuscirà a mantenersi in forma? Un altro: John Stones. Dal mio punto di vista, Stones è un un giocatore straordinario ma anche lui riuscirà a mantenere la forma? Il punto su cui premo è proprio questo".

EXCLUSIVE: Kyle Walker names three England players he definitely would've taken to the World Cup! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/TQUrDNbB9k — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 3, 2026

Il tema delle esclusioni

arry Maguire e

Luke Shaw

abbiano disputato le migliori stagioni al Manchester United da anni a questa parte e non sono stati convocati per il Mondiale. Personalmente credo che entrambi avrebbero meritato la convocazione".

Oltre al nome diha menzionato la mancata convocazione di altri due calciatori molto esperti che, probabilmente, avrebbero potuto dare una mano alla formazione inglese: "Credo che

Infine, il classe '90 ha chiuso il suo intervento invitando la nazione ad avere fiducia nel proprio commissario tecnico: "L'allenatore ha dovuto prendere la difficile decisione di selezionare 26 giocatori da portare al Mondiale e noi dobbiamo avere fiducia in lui, dobbiamo credere che i calciatori selezionati siano stati quelli giusti".

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