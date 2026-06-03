Kyle Walker menziona tre giocatori non convocati da Tuchel per il prossimo Mondiale che, a detta sua, avrebbero meritato la convocazione
Il City pareggia, l'Arsenal è campione d'Inghilterra! Parte la festa dei Gunners
Le convocazioni dell'Inghilterra per il Mondiale 2026 continuano a far discutere. Dopo l'annuncio della lista definitiva da parte del commissario tecnico Thomas Tuchel, anche Kyle Walker ha deciso di esprimere la propria opinione in merito all'esclusione di alcuni importanti giocatori. In particolar modo, menzionando tre calciatori che avrebbero meritato un posto ai prossimi campionati mondiali.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
I dubbi di Kyle Walker sulle convocazioniIntervistato ai microfoni del The Sun, l'attuale terzino in forza al Burnley (ritiratosi dalla nazionale a marzo dopo ben 96 presenze) ha parlato così delle scelte del ct Thomas Tuchel: "Probabilmente avrei portato al Mondiale Morgan Gibbs-White. Ha vissuto un anno fantastico con il Forest. Inoltre, tornando alla difesa. Credo che siano stati convocati molti giocatori che probabilmente non hanno giocato benissimo o che sono alle prese con infortuni, da qui la domanda: ci si può affidare completamente a loro per tutta la durata del torneo?'. Avrei qualche dubbio, ma non sono io l'allenatore".
Continuando il suo discorso, l'ex Manchester City e Milan ha dichiarato: "Per esempio, Reece James se è in forma, per me è il miglior terzino destro del mondo ma riuscirà a mantenersi in forma? Un altro: John Stones. Dal mio punto di vista, Stones è un un giocatore straordinario ma anche lui riuscirà a mantenere la forma? Il punto su cui premo è proprio questo".
EXCLUSIVE: Kyle Walker names three England players he definitely would've taken to the World Cup! 👀🏴 pic.twitter.com/TQUrDNbB9k— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 3, 2026
Il tema delle esclusioniOltre al nome di Morgan Gibbs-White, Walker ha menzionato la mancata convocazione di altri due calciatori molto esperti che, probabilmente, avrebbero potuto dare una mano alla formazione inglese: "Credo che Harry Maguire e Luke Shaw abbiano disputato le migliori stagioni al Manchester United da anni a questa parte e non sono stati convocati per il Mondiale. Personalmente credo che entrambi avrebbero meritato la convocazione".
Infine, il classe '90 ha chiuso il suo intervento invitando la nazione ad avere fiducia nel proprio commissario tecnico: "L'allenatore ha dovuto prendere la difficile decisione di selezionare 26 giocatori da portare al Mondiale e noi dobbiamo avere fiducia in lui, dobbiamo credere che i calciatori selezionati siano stati quelli giusti".
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA