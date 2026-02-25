West Bromwich Albion, Ramsay esonerato dopo soli 44 giorni di mandato

Dopo soli 44 giorni, il West Bromwich Albion ha deciso di esonerare Eric Ramsay . La squadra che milita nella seconda divisione inglese, vale a dire la Championship , aveva affidato al gallese la panchina della Prima Squadra dopo l'esonero di Ryan Mason . Tuttavia, il 34enne non ha portato alcun risultato positivo al club che, in questo momento, sta lottando per non retrocedere in League One , ovvero la terza divisione del calcio inglese. Fino alla nomina di un nuovo tecnico, la guida della squadra passerà ad interim allo scozzese James Morrison .

"Il West Bromwich Albion ha interrotto il contratto di collaborazione con l'allenatore della prima squadra maschile Eric Ramsay. Anche l'allenatore in seconda Dennis Lawrence ha lasciato gli Hawthorns. Il club desidera esprimere i propri ringraziamenti a Eric e Dennis e augura loro il meglio per il futuro. L'allenatore James Morrison supervisionerà ad interim le attività della prima squadra".

Al termine della sua avventura il MLS con il Minnesota United durata più di un anno e mezzo, nel mese scorso Ramsay ha deciso di accettare la proposta del WBA con l'obiettivo di migliorare la situazione in classifica della squadra inglese. Tuttavia, il gallese non ha iniziato bene la sua nuova esperienza avendo perso 2-3 in casa, per di più con un gol subìto al 90', contro il Middlesbrough. In seguito ha collezionato quattro pareggi ed altrettante sconfitte, due delle quali contro il Norwich in campionato prima col risultato di 0-5 e poi col 3-1 in FA Cup che ha sancito l'eliminazione dei Baggies. Nella giornata di ieri, il West Bromwich ha pareggiato 1-1 in casa contro il Charlton. Dato il ventunesimo posto in classifica a +1 dalla zona retrocessione ed i mancati progressi, il club ha deciso di esonerare Ramsay.