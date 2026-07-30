Il West Ham è finito al centro delle polemiche per una decisione che ha fatto infuriare i tifosi. Lo storico DJ dello stadio, Russ Budden, conosciuto da tutti come DJ RussyB, è stato licenziato dopo 25 anni di servizio nell'ambito di un piano di riduzione dei costi. Una scelta che ha lasciato senza parole il diretto interessato, che sui social ha raccontato tutta la sua delusione. Nel giro di poche ore i tifosi degli Hammers hanno reagito, lanciando una petizione per chiedere al club di fare marcia indietro e reintegrare una figura considerata parte della storia del giorno partita.

Il West Ham licenzia il DJ dello stadio: la protesta dei tifosi diventa una petizione

Ad annunciare la notizia è stato lo stessocon un lungo messaggio pubblicato su X. "Sono assolutamente devastato", ha scritto, spiegando di aver ricevuto una telefonata con cui il club gli ha comunicato che il suo ruolo non era più necessario. Una decisione legata ai tagli ai costi dopo la retrocessione in. Il DJ ha raccontato di aver lavorato per ilper oltre metà della sua vita e di aver sempre vissuto quell'incarico con orgoglio. Le sue parole hanno subito fatto il giro dei social, spingendo migliaia di tifosi a schierarsi dalla sua parte.

LONDRA, INGHILTERRA – 12 settembre 2020: il logo del West Ham sulla bandierina del calcio d'angolo prima della partita di Premier League tra West Ham United e Newcastle United, disputata al London Stadium il 12 settembre 2020 a Londra, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

In poche ore è nata una petizione che lo definisce "parte integrante dell'identità del West Ham" e chiede alla società di cambiare idea. La scelta del club arriva in un'estate di profondi cambiamenti, tra cessioni eccellenti e una nuova politica di contenimento dei costi. Intanto resta da capire chi prenderà il posto di DJ RussyB. Tra le ipotesi più curiose c'è quella che porta al portiere Alphonse Areola, già protagonista in passato dietro una consolle durante una serata organizzata in un pub londinese. Non inizia al meglio, la nuova stagione degli Hammers.