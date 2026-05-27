Nonostante la retrocessione, il West Ham ripartirà ancora da Nuno Espirito Santo. Il club degli Hammers ha infatti annunciato ufficialmente la conferma in panchina del tecnico saotomense naturalizzato portoghese, scelto dalla società per guidare la squadra dell'East London nel tentativo di ritornare immediatamente in Premier League.

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Il messaggio ai tifosi

, molto simile ad una lettera di scuse dopo la tragica retrocessione,

il West Ham ha comunicato: "Cari tifosi, prima di tutto, grazie per il magnifico supporto che avete dato alla squadra durante la partita di domenica al London Stadium. I calciatori hanno risposto dando tutto loro stessi però, purtroppo, la vittoria contro il Leeds United non è stata sufficiente per agguantare la salvezza".

Attraverso una nota ufficiale

Nuno Espirito Santo, manager del West Ham United - Ph Getty Images

Continuando, tra le righe si intravede un certo rammarico nei confronti dei tifosi : "La retrocessione non è ovviamente il risultato che al West Ham United avremmo voluto vedere quando è iniziata la stagione in Premier League, lo scorso agosto. Per ogni singola persona che è tifosa del club, fa male profondamente e questa sensazione rimarrà per qualche tempo. Come Consiglio non possiamo evitare di dire che la nostra stagione non sia stata abbastanza buona. Sappiamo che voi tifosi, avete sostenuto la squadra costantemente come sempre e la vostra lealtà e il vostro impegno non sono stati eguagliati dalla nostra posizione finale in campionato. Comprendiamo anche la frustrazione che molti di voi provano per la direzione che il club ha preso negli ultimi anni".

A message to West Ham United supporters from the Board of Directors — West Ham United (@WestHam) May 27, 2026

La conferma di Nuno Espirito Santo

All'interno del comunicato, arriva poi la scelta di confermaresulla panchina degli Hammers nonostante la retrocessione nell'ultima giornata nel testa a testa a distanza con ildi: "Anche se la retrocessione non è ciò che nessuno di noi voleva, ora dobbiamo guardare avanti. Il Consiglio deve ora rivedere ogni aspetto del funzionamento del club per garantire che quando torneremo in- si spera nell'agosto 2027 - saremo unmigliore in ogni modo, dentro e fuori dal campo. Abbiamo tenuto incontri con il capo allenatoreall'inizio di questa settimana e siamo lieti di confermare che ha espresso il suo continuo impegno per il club, come noi abbiamo fatto con lui. Nuno ha chiarito che è molto motivato per la sfida di guidare ilal massimo livello. Questo deve essere l'obiettivo indiscutibile per la prossima stagione. Nuno ha trascorso una stagione ined è stato un successo eccezionale in quanto si è assicurato 99 punti per vincere il titolo con il Wolverhampton Wanderers nel 2018".

Infine, il club ha concluso il comunicato motivando la scelta della conferma dell'ex tecnico del Nottingham Forest: "Mentre il risultato finale di domenica è stato doloroso, il Consiglio di amministrazione ritiene che ci siano stati più ampi segni di miglioramento e progresso negli ultimi mesi, e vogliamo che Nuno continui a sviluppare questo progresso. Insieme, riporteremo il club al suo posto. Il duro lavoro da fare è già iniziato".

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