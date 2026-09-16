"Mai avrei immaginato di vivere 18 anni così". Con queste parole Witsel ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale belga sul proprio profilo Instagram.
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Alex Witsel da il suo addio al Belgio. Il centrocampista 37enne ha annunciato sul suo profilo Instagram la volontà di non indossare più la maglia della sua nazione. L'ex centrocampista del Borussia Dortmund lascia i "diavoli rossi" dopo 18 anni.
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L'addio di Witsel: "Ti amo Belgio"Dopo 18 anni insieme, è arrivato il momento della separazione tra Alex Witsel e la nazionale belga. In realtà, non è la prima volta che l'ex Benfica saluta i tifosi del Belgio. Il 37enne aveva infatti già annunciato il suo ritiro nel 2023. Ma come spesso accade, è difficile dire davvero addio ai propri colori, e Witsel è tornato a vestire la maglia della propria nazione. Ed è anche riuscito a rappresentare il Belgio ai mondiali per un'ultima volta, finendo nell'elenco dei convocati di mister Rudi Garcia.
Ma questa volta, complice anche l'età, è un vero addio. Il centrocampista ha annunciato sul proprio profilo Instagram il ritiro definitivo. "Questa volta ho deciso davvero. Ho deciso di interrompere la mia carriera internazionale". Il calciatore ha poi sottolineato che è il momento di "lasciare spazio alle nuove generazioni". Witsel e il Belgio hanno trascorso 18 anni insieme, e per il calciatore sono stati 18 anni stupendi. "È stato un onore immenso dare tutto per diciotto anni" ha scritto il centrocampista. "Quando ho iniziato, a diciotto anni, non avrei mai potuto immaginare di raggiungere così tanto. Abbiamo vissuto momenti incredibili insieme".
Ovviamente, non poteva mancare un pensiero per i compagni, i tifosi, e tutte le persone vicine al Belgio. "Grazie ai tifosi. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori e a tutti coloro che, vicini o lontani, nella federazione hanno contribuito alla mia crescita in tutti questi anni". Il 37enne è convinto che il futuro del Belgio sarà luminoso. "Auguro il meglio alla squadra per il futuro. Sono convinto che il futuro sia radioso". Ha poi concluso con un messaggio d'amore: "Ti amo Belgio!".
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