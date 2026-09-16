Alex Witsel da il suo addio al Belgio. Il centrocampista 37enne ha annunciato sul suo profilo Instagram la volontà di non indossare più la maglia della sua nazione. L'ex centrocampista del Borussia Dortmund lascia i "diavoli rossi" dopo 18 anni.

Caricamento post Instagram...

L'addio di Witsel: "Ti amo Belgio"

Dopo 18 anni insieme,. In realtà, non è la prima volta che l'ex Benfica saluta i tifosi del Belgio.. Ma come spesso accade, è difficile dire davvero addio ai propri colori, e Witsel è tornato a vestire la maglia della propria nazione. Ed è anche riuscito a rappresentare il Belgio ai mondiali per un'ultima volta, finendo nell'elenco dei convocati di mister

Ma questa volta, complice anche l'età, è un vero addio. Il centrocampista ha annunciato sul proprio profilo Instagram il ritiro definitivo. "Questa volta ho deciso davvero. Ho deciso di interrompere la mia carriera internazionale". Il calciatore ha poi sottolineato che è il momento di "lasciare spazio alle nuove generazioni". Witsel e il Belgio hanno trascorso 18 anni insieme, e per il calciatore sono stati 18 anni stupendi. "È stato un onore immenso dare tutto per diciotto anni" ha scritto il centrocampista. "Quando ho iniziato, a diciotto anni, non avrei mai potuto immaginare di raggiungere così tanto. Abbiamo vissuto momenti incredibili insieme".

BRUXELLES, BELGIO - 18 NOVEMBRE: Axel Witsel del Belgio osserva il campo durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Belgio e Liechtenstein, il 18 novembre 2025 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Ovviamente, non poteva mancare un pensiero per i compagni, i tifosi, e tutte le persone vicine al Belgio. "Grazie ai tifosi. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori e a tutti coloro che, vicini o lontani, nella federazione hanno contribuito alla mia crescita in tutti questi anni". Il 37enne è convinto che il futuro del Belgio sarà luminoso. "Auguro il meglio alla squadra per il futuro. Sono convinto che il futuro sia radioso". Ha poi concluso con un messaggio d'amore: "Ti amo Belgio!".