Il Leyton ironizza sui social dopo la presentazione della nuova terza maglia del Wrexham, il cui stemma richiama da vicino quello degli O's
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Una nuova maglia, un vecchio simbolo e una polemica tutta all'inglese. Il Wrexham ha presentato il suo terzo kit, ma l'attenzione si è concentrata soprattutto sul nuovo stemma: una scelta grafica che ha immediatamente ricordato ai tifosi quello del Leyton Orient, che non ha tardato nel commentare.
Il nuovo badge del Wrexham e la risposta ironica del LeytonIl Wrexham ha presentato una terza divisa color crema, caratterizzata da dettagli neri e arancio-terracotta. A cambiare rispetto alla tradizionale identità del club è soprattutto il badge, nel quale compaiono due creature alate, simili a draghi o viverne, disposte una di fronte all'altra sopra ad un pallone. È proprio questo elemento ad aver attirato l'attenzione, portando ad una somiglianza piuttosto evidente con lo stemma del Leyton Orient, club londinese che disputa la League One, la terza categoria inglese, anch'esso caratterizzato da due creature rivolte l'una verso l'altra e da un pallone al centro.
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Chi ha avuto l'idea per primo?La curiosità più interessante, tuttavia, riguarda la storia di entrambi gli stemmi. Il badge del Wrexham con due draghi e un pallone risale al 1973, quando il club organizzò un concorso aperto ai propri tifosi per scegliere un nuovo design. Il Leyton introdusse invece il proprio stemma nel 1976, dopo un'analoga competizione pubblicizzata dal Walthamstow Guardian: in altre parole, nonostante la forte somiglianza, il simbolo del Wrexham è cronologicamente precedente. Al momento la vicenda resta però soprattutto una curiosità legata al design della maglia: il Wrexham, tramite i suoi proprietari, non ha infatti risposto pubblicamente al messaggio del club londinese e la sfida, almeno per ora, si gioca più sui social che in altre sedi.
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