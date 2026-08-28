Una nuova maglia, un vecchio simbolo e una polemica tutta all'inglese. Il Wrexham ha presentato il suo terzo kit, ma l'attenzione si è concentrata soprattutto sul nuovo stemma: una scelta grafica che ha immediatamente ricordato ai tifosi quello del Leyton Orient, che non ha tardato nel commentare.

Il nuovo badge del Wrexham e la risposta ironica del Leyton

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Ilha presentato una terza divisa color crema, caratterizzata da dettagli neri e arancio-terracotta. A cambiare rispetto alla tradizionale identità del club è soprattutto ilnel quale compaiono due creature alate, simili a, disposte una di fronte all'altra sopra ad un. È proprio questo elemento ad aver attirato l'attenzione, portando ad unapiuttosto evidente con lo stemma del, club londinese che disputa la, la terza categoria inglese, anch'esso caratterizzato da duerivolte l'una verso l'altra e da un pallone al centro.Ilnon ha lasciato passare inosservata la situazione, anche in seguito ai numerosi commenti dei sostenitori che richiamavano un intervento dello stesso club. Attraverso i propri, il club londinese ha pubblicato un messaggio rivolto direttamente a famosissimi proprietari del Wrexham,, entrambi stelle di Hollywood: "A che gioco state giocando?", accompagnando il messaggio con un video dell'ex allenatore dell'Inghilterra, combinando un tonoad unapiuttosto evidente nei confronti dei due proprietari.

OXFORD, INGHILTERRA - 21 APRILE: Josh Windass di Wrexham festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Sky Bet Championship tra Oxford United e Wrexham AFC al Kassam Stadium il 21 aprile 2026 a Oxford, Inghilterra. (Foto di Alex Burstow/Getty Images)

Chi ha avuto l'idea per primo?

La curiosità più interessante, tuttavia, riguarda la storia di entrambi gli. Il badge delcon due draghi e un pallone risale al, quando il club organizzò unaperto ai propri tifosi per scegliere un nuovo design. Ilintrodusse invece il proprio stemma neldopo un'analoga competizione pubblicizzata dal: in altre parole, nonostante la forte somiglianza, il simbolo del Wrexham è cronologicamente. Al momento la vicenda resta però soprattutto una curiosità legata al design della maglia: il Wrexham, tramite i suoi proprietari, non ha infatti rispostoal messaggio del club londinese e la sfida, almeno per ora,che in altre sedi.