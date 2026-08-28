Il Leyton ironizza sui social dopo la presentazione della nuova terza maglia del Wrexham, il cui stemma richiama da vicino quello degli O's

Alex Bianchi
Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27

Il City se la ride ancora: tutti pazzi per il nuovo look di Haaland

Una nuova maglia, un vecchio simbolo e una polemica tutta all'inglese. Il Wrexham ha presentato il suo terzo kit, ma l'attenzione si è concentrata soprattutto sul nuovo stemma: una scelta grafica che ha immediatamente ricordato ai tifosi quello del Leyton Orient, che non ha tardato nel commentare.

Il nuovo badge del Wrexham e la risposta ironica del Leyton

Il Wrexham ha presentato una terza divisa color crema, caratterizzata da dettagli neri e arancio-terracotta. A cambiare rispetto alla tradizionale identità del club è soprattutto il badge, nel quale compaiono due creature alate, simili a draghi o viverne, disposte una di fronte all'altra sopra ad un pallone. È proprio questo elemento ad aver attirato l'attenzione, portando ad una somiglianza piuttosto evidente con lo stemma del Leyton Orient, club londinese che disputa la League One, la terza categoria inglese, anch'esso caratterizzato da due creature rivolte l'una verso l'altra e da un pallone al centro.
Glentoran Women v Riga - UEFA Women's Champions League 2026/27 First Qualifying Round Semi Final
Caricamento post Instagram...
Il Leyton non ha lasciato passare inosservata la situazione, anche in seguito ai numerosi commenti dei sostenitori che richiamavano un intervento dello stesso club. Attraverso i propri canali social, il club londinese ha pubblicato un messaggio rivolto direttamente a famosissimi proprietari del Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, entrambi stelle di Hollywood: "A che gioco state giocando?", accompagnando il messaggio con un video dell'ex allenatore dell'Inghilterra Roy Hodgson, combinando un tono ironico ad una frecciata piuttosto evidente nei confronti dei due proprietari.

Oxford United v Wrexham AFC - Sky Bet Championship
OXFORD, INGHILTERRA - 21 APRILE: Josh Windass di Wrexham festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Sky Bet Championship tra Oxford United e Wrexham AFC al Kassam Stadium il 21 aprile 2026 a Oxford, Inghilterra. (Foto di Alex Burstow/Getty Images)

Chi ha avuto l'idea per primo?

La curiosità più interessante, tuttavia, riguarda la storia di entrambi gli stemmi. Il badge del Wrexham con due draghi e un pallone risale al 1973, quando il club organizzò un concorso aperto ai propri tifosi per scegliere un nuovo design. Il Leyton introdusse invece il proprio stemma nel 1976, dopo un'analoga competizione pubblicizzata dal Walthamstow Guardian: in altre parole, nonostante la forte somiglianza, il simbolo del Wrexham è cronologicamente precedente. Al momento la vicenda resta però soprattutto una curiosità legata al design della maglia: il Wrexham, tramite i suoi proprietari, non ha infatti risposto pubblicamente al messaggio del club londinese e la sfida, almeno per ora, si gioca più sui social che in altre sedi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti