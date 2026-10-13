Durante la sfida contro il Getafe, il campione spagnolo è stato provocato dal difensore Abqar sulle sue origini africane
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Quando un giocatore non si riesce a fermare con la tecnica si ricorre o alle maniere drastiche o alle provocazioni per farlo innervosire. Una trappola nella quale Lamine Yamal stava rischiando di cadere durante l'ultima partita di LaLiga che ha visto il Barcellona impegnato contro il Getafe. Il risultato, alla fine, ha visto i blaugrana trionfare con un secco 3-0 ma quello che all'inizio è sfuggito è un curioso episodio che ha visto protagonista il campione spagnolo ed il difensore madrileno, Abdul Abqar.
Barcellona, Lamine Yamal provocato da Abqar sulle sue originiDurante la sfida tra Barcellona e Getafe, vinta dalla squadra di Hansi Flick per 3-0, tutti hanno potuto godere dell'ennesimo spettacolo messo in mostra dai blaugrana, sempre più dominatori incontrastati in questo inizio di stagione, ma nessuno si è reso conto del curioso episodio che ha visto protagonisti Lamine Yamal e Abdul Abqar, difensore del Getafe. Il momento è stato ripreso dal programma El Día Después di Movistar Plus.
Come hanno mostrato le immagini, dopo un uno contro uno di Gordon con David Soria al limite dell'area del Getafe, l'arbitro Jesús Gil Manzano ha fischiato fallo dell'attaccante del Barcellona sul portiere della formazione madrilena. La decisione non ha convinto i giocatori catalani, sicuri che la punizione fosse da assegnare al contrario. Proprio in quel momento è "entrato in scena" Yamal cha protestato contro l'arbitro dicendo: "Ma alla fine tira. Alla fine tira".
A quel punto è intervenuto Abdul Abqar che si è avvicinato al 19 enne catalano rivolgendogli una frase particolare: "Tu vuoi giocare per il Marocco, Lamine. Vuoi giocare per il Marocco". Le parole erano un chiaro riferimento alle origini del giocatore, nato da padre marocchino. La reazione del numero 10 non si è fatta attendere che subito ha cercato di allontanare l'avversario mentre quest'ultimo continuava a provocarlo. Alla fine, dopo che l'arbitro ha deciso di confermare la punizione al Getafe, l'attaccante si è allontanato dalla zona.
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