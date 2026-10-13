Quando un giocatore non si riesce a fermare con la tecnica si ricorre o alle maniere drastiche o alle provocazioni per farlo innervosire. Una trappola nella quale Lamine Yamal stava rischiando di cadere durante l'ultima partita di LaLiga che ha visto il Barcellona impegnato contro il Getafe. Il risultato, alla fine, ha visto i blaugrana trionfare con un secco 3-0 ma quello che all'inizio è sfuggito è un curioso episodio che ha visto protagonista il campione spagnolo ed il difensore madrileno, Abdul Abqar.

🤣🇲🇦 Abdelkabir Abqar à Lamine Yamal :



🗣️ « Lamine, tu veux jouer pour le Maroc. » 😭🇲🇦 pic.twitter.com/z0BXmMjfwI — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) October 12, 2026

Barcellona, Lamine Yamal provocato da Abqar sulle sue origini

Durante la sfida tra, vinta dalla squadra di Hansiper 3-0, tutti hanno potuto godere dell'ennesimo spettacolo messo in mostra dai blaugrana, sempre più dominatori incontrastati in questo inizio di stagione, ma nessuno si è reso conto del curioso episodio che ha visto protagonisti Lamine Yamal e Abdul, difensore del. Il momento è stato ripreso dal programma El Día Después di Movistar Plus.

Come hanno mostrato le immagini, dopo un uno contro uno di Gordon con David Soria al limite dell'area del Getafe, l'arbitro Jesús Gil Manzano ha fischiato fallo dell'attaccante del Barcellona sul portiere della formazione madrilena. La decisione non ha convinto i giocatori catalani, sicuri che la punizione fosse da assegnare al contrario. Proprio in quel momento è "entrato in scena" Yamal cha protestato contro l'arbitro dicendo: "Ma alla fine tira. Alla fine tira".

BARCELLONA, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona avanza palla al piede sotto la pressione di Davinchi del Getafe CF durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Getafe CF allo Spotify Camp Nou, il 10 ottobre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

A quel punto è intervenuto Abdul Abqar che si è avvicinato al 19 enne catalano rivolgendogli una frase particolare: "Tu vuoi giocare per il Marocco, Lamine. Vuoi giocare per il Marocco". Le parole erano un chiaro riferimento alle origini del giocatore, nato da padre marocchino. La reazione del numero 10 non si è fatta attendere che subito ha cercato di allontanare l'avversario mentre quest'ultimo continuava a provocarlo. Alla fine, dopo che l'arbitro ha deciso di confermare la punizione al Getafe, l'attaccante si è allontanato dalla zona.