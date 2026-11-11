Lamine Yamal è finito al centro di una nuova polemica in Spagna. Il talento del Barcellona non sarà infatti disponibile per la sfida contro la Repubblica Ceca, in programma giovedì, dopo il problema al ginocchio accusato nella partita vinta dal Barça contro l'Atlético Madrid. La sua situazione ha però alimentato una discussione ben più ampia: il fatto che Yamal possa tornare a disposizione per la successiva gara contro l'Inghilterra ha spinto alcuni commentatori a chiedersi se il giocatore, o il Barcellona, stiano scegliendo con maggiore attenzione le partite da disputare con la Nazionale. Un'accusa pesante, che ha coinvolto anche la gestione della Federazione spagnola. Luis de la Fuente ha però voluto chiudere immediatamente la questione, spiegando che la decisione è stata presa esclusivamente sulla base delle condizioni fisiche del giocatore.

Yamal accusato di scegliere le partite

La vicenda nasce dalla decisione di non utilizzare Yamal contro la Repubblica Ceca. Il giovane attaccantee, secondo quanto riportato, dovrebbe essere regolarmente disponibile per la sfida di domenica contro l'Inghilterra. Una gestione che non è piaciuta a tutti. Il giornalista Edu Aguirre, intervenuto a El Chiringuito de Jugones, ha contestato apertamente la scelta: "Se non sei disponibile per giovedì, allora non devi esserlo nemmeno per domenica. Se sei infortunato, non vieni. Non mi piacciono queste convocazioni a scelta."

Le critiche hanno coinvolto anche il Barcellona. Alcuni commentatori hanno ipotizzato che il club catalano abbia cercato di proteggere il proprio talento, permettendogli di restare a Barcellona per alcuni giorni anziché raggiungere immediatamente la Nazionale. Una ricostruzione che ha inevitabilmente riacceso anche il tema dei rapporti tra il Barça e la Federazione spagnola, già caratterizzati in passato da tensioni sulla gestione fisica di Yamal.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona durante la partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

De la Fuente: "Prima di tutto pensiamo alla sua salute"

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Luis de la Fuente ha però respinto con decisione l'idea che Yamal abbia ricevuto un trattamento privilegiato. Il commissario tecnico spagnolo ha spiegato che il giocatore non è considerato indisponibile per problemi particolarmente gravi, ma che lo staff ha scelto di non correre rischi inutili. "Non ha nulla. Era pronto per giocare e, se fosse stato necessario, probabilmente lo avremmo utilizzato. Ma non vale la pena correre rischi: pensiamo prima alla sua salute".anche per chiarire un altro aspetto della vicenda: secondo De la Fuente, la decisione non è stata presa da Yamal. È stato lo staff della Nazionale a valutare la situazione e a stabilire che fosse preferibile concedergli qualche giorno in più di recupero.L'obiettivo è quindi averlo a disposizione per la sfida contro l'Inghilterra, una partita dal peso decisamente maggiore anche dal punto di vista mediatico. Questo ha, ma la spiegazione della Federazione è chiara: la priorità resta evitare qualsiasi rischio con un giocatore che ha già avuto diversi problemi fisici nell'ultimo periodo. Yamal resta così al centro dell'attenzione anche quando non scende in campo. A soli 19 anni, il talento del Barcellona