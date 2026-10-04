Ancora una volta Lamine Yamal si dimostra l'elemento principale per Luis De la Fuente. Ma ormai questa non è più una sorpresa. Dopo la doppietta contro la Croazia, l'attaccante del Barcellona si è ripetuto ieri sera contro la Repubblica Ceca realizzando la rete del vantaggio dopo solo 6'. Avere in campo un giocatore dalle così grandi qualità non può che fare bene al CT iberico ma che succede invece quando Yamal non gioca? Proprio questo è quello su cui De la Fuente dovrà lavorare. Ecco il motivo.

Spagna troppo dipendente da Yamal: la soluzione di De la Fuente

Luis de la Fuente

da tempo ha ammesso di non gradire il nuovo calendario. Quattro partite concentrate in soli dieci giorni, gli sta fornendo argomenti per implementare una gestione del tempo di gioco insolita in Spagna. Il commissario campione del Mondo, che ha già perso quattro giocatori per infortunio, non deve pensare solo a vincere ogni partita. Deve anche gestire il carico di lavoro dei suoi giocatori, dosare attentamente i minuti di gioco e assicurarsi che la squadra arrivi all'ultima partita con le gambe e la mente al massimo della forma.

Caricamento post Instagram...

Come riporta Mundo Deportivo, i numeri sono significativi. Laha disputato tre partite, per un totale di 270 minuti, e nessun giocatore ha giocato ogni singolo minuto. Il giocatore con più minuti giocati è Lamine Yamal , con 203 minuti, seguito da Rodri, con 185. Proprio il giocatore del Barcellona è l'elemento chiave degli schemi del CT delle Furie Rosse. Il classe 2007 viene da tre reti nelle ultime due partite ma quando il blaugrana non gioca la squadra perde molta qualità e la sfida di ieri contro lane è stata la prova. L'ennesima.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Lamine Yamal della Spagna solleva il trofeo durante la parata di premiazione della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium nel New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images 2026)

Senza Lamine, la Spagna ha rallentato. La squadra si è rilassata, ha perso parte della sua incisività offensiva e alla fine ha sofferto più del previsto. E questo ci porta a uno dei punti chiave di questa maratona di partite: la Spagna ha bisogno di Yamal, ma deve anche imparare a giocare senza di lui. C'è una certa "dipendenza da Lamine", anche se questo non significa che la nazionale spagnola manchi di risorse senza di lui. La partita di ieri ha dimostrato che la squadra cambia quando viene a mancare il suo principale elemento distintivo. Ed è proprio per questo che De la Fuente deve gestire con attenzione il suo minutaggio.