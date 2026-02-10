Il giovane talento spagnolo ha raccontato le sue giornate tra amici, passeggiate e videogiochi, lontano dalla pressione mediatica e dall’ossessione per le partite

Federico Grimaldi 10 febbraio - 13:52

Lamine Yamal, neo diciottenne e stella indiscussa del Barcellona, sta vivendo un momento di grande forma in campo, ma fuori dal calcio cerca di condurre una vita 'normale'. In un’intervista a ESPN, il giovane talento spagnolo ha raccontato le sue giornate tra amici, passeggiate e videogiochi, lontano dalla pressione mediatica e dall’ossessione per le partite. "Cerco di staccare dal calcio il più possibile", ha detto, ricordando anche l’infanzia modesta passata a giocare con carte Pokemon prima di diventare professionista. Nonostante la rapida ascesa e le responsabilità da top player, Yamal punta a mantenere equilibrio e serenità, continuando a entusiasmare in mezzo al campo per il Barcellona e sognando di contribuire ai Mondiali con la nazionale spagnola, dove l’obiettivo resta vincere e dare il massimo per il Paese.

Yamal, la vita normale di un talento precoce — Nonostante la fulminea ascesa nel calcio professionistico, Yamalriesce a mantenere un equilibrio sorprendente tra carriera e vita privata. Il giovane attaccante del Barcellona racconta come, al di fuori del campo, cerchi di vivere momenti semplici e spensierati: "Faccio quello che fa qualsiasi diciottenne: esco con gli amici, mi prendo cura di mio fratello, gioco ai videogiochi, faccio passeggiate… cose del genere". Questa routine, spiega, gli permette di affrontare con serenità la pressione dei media e delle partite: "Cerco di non concentrarmi solo sul calcio, né di guardare i video del terzino che dovrò affrontare".

Yamal ricorda anche la sua infanzia modesta. Quando non poteva permettersi console costose: "Quando ero piccolo, non potevamo permetterci una PlayStation o un Nintendo. Così io e i miei amici giocavamo nel cortile con le carte dei Pokémon. Che costavano un euro". Nonostante il talento precoce e i riconoscimenti ottenuti in giovane età, il giocatore sottolinea l’importanza di staccare dal calcio per mantenere il benessere mentale: "Cerco di godermi tutta la giornata e quando sono in campo do il massimo. Ma quando esco dal campo voglio staccare il più possibile". Tra il desiderio di normalità e l’ambizione di affermarsi in campo, Yamal guarda con entusiasmo al futuro, puntando ai Mondiali: "Vogliamo vincere e dare tutto per il Paese".