L'infortunio di Abde preoccupa il Marocco a pochi giorni dall'esordio mondiale contro il Brasile. Gli esami chiariranno l'entità del problema, ma all'interno della spedizione dei Leoni dell'Atlante c'è la convinzione di avere già pronta un'alternativa di grande prospettiva. Si chiama Gessime Yassine, ha vent'anni ed è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio francese. Cresciuto tra le serie minori e sbocciato prima al Dunkerque e poi allo Strasburgo, l'esterno offensivo è stato una delle sorprese della lista definitiva di Mohamed Ouahbi. Tecnica, fantasia e dribbling sono le sue qualità principali. Il commissario tecnico lo conosce bene dai tempi della Nazionale Under 20 e ha deciso di portarlo ai Mondiali nonostante la concorrenza di altri giovani molto attesi.

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Da record al Dunkerque ai Mondiali: chi è Gessime Yassine

Sedovesse essere costretto a fermarsi, ilpotrebbe affidarsi a uno dei prospetti più intriganti della sua nuova generazione. Gessimeè arrivato aiquasi in punta di piedi, ma il suo nome circola da tempo tra gli addetti ai lavori. Nato in Francia nel 2005, l'esterno offensivo ha seguito un percorso diverso rispetto a molti talenti della sua età. Dopo gli inizi nelle categorie inferiori con l'Istres e il passaggio al Marignane, è stato il Dunkerque a credere davvero nelle sue qualità.. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club di Ligue 1, fino all'affondo dello Strasburgo, che ha investito sette milioni di euro per acquistarlo e renderlo la cessione più costosa della storia del

MAGONZA, GERMANIA - 9 aprile 2026: Gessime Yassine dello Strasburgo in azione durante la gara d'andata dei quarti di finale della UEFA Conference League 2025/26 tra Mainz 05 e Strasburgo, disputata alla Mainz Arena il 9 aprile 2026 a Magonza, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images).

Le referenze sul suo conto sono importanti. "È uno dei giocatori più promettenti di Francia. Sappiamo che alcuni club di Ligue 1 erano interessati", aveva dichiarato Demba Ba, presidente del club francese. Yassine si è fatto notare soprattutto nell'ultimo Mondiale Under 20 vinto dal Marocco, chiuso con due gol e tre assist. Numeri che hanno convinto Mohamed Ouahbi a promuoverlo in nazionale maggiore. Le sue caratteristiche ricordano quelle dei grandi esterni moderni: ama puntare l'uomo, creare superiorità numerica e inventare giocate negli spazi stretti. Lui, intanto, continua a vivere il momento con emozione. "Un sogno d'infanzia che si avvera: indossare la maglia del Marocco ai Mondiali significa tutto per me", ha confessato. Se Abde non dovesse farcela, il Marocco potrebbe aver già trovato la sua nuova stella.

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