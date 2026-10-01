Tra coloro che, attualmente, compongono il Governo Italiano in carica figura anche Andrea Abodi. Egli, infatti, ricopre il ruolo di Ministro per lo Sport ed i Giovani. Data questa carica, prende parte a diversi eventi che riguardano il mondo dello sport e spesso ha la possibilità di andare a gare di differenti discipline alle quali partecipano gli italiani. Recentemente, il politico ha fatto parlare di sé a causa dei suoi dubbi su colei che, fino a ieri sera, era la capodelegazione della Nazionale Italiana di calcio, vale a dire Diana Bianchedi. Quest'ultima, ieri sera, ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo. Proprio di quest'avvenimento e di altro, il Ministro ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della giornata odierna.

Abodi: "Sono rimasto sorpreso dalle dimissioni della Bianchedi"

Oggi ha avuto luogo la presentazione dei campionati dimaschile e femminile per la stagione. A quest'evento ha preso parte anche Abodi. Quest'ultimo, aidell'introduzione delle competizioni nazionali dello sport a squadre, ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni. In primo luogo, ha risposto alle parole del presidente della, il quale ha definito "fuori luogo" la presa di posizione del politico nei confronti della Bianchedi. Ledel Ministro: "Non ho nemici, non li voglio e non li cerco, ma ho il sacrosanto diritto di esprimere la mia opinione. Non voglio entrare nella giungla di polemiche che spesso non riguardano interessi generali. Comincio a diffidare di colore che giudicano gli altri e non fanno mai autocritica".

Milano, Italia - 4 agosto 2026: Il Ministro dello Sport Andrea Abodi partecipa alla cerimonia funebre di Franco Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

In seguito, il politico ha voluto commentare anche le dimissioni della Bianchedi dal ruolo di capodelegazione della Nazionale di calcio. Le sue dichiarazioni: "Sono rimasto sorpreso. Ognuno ha le sue sensibilità e ha diritto alle proprie. Io, quando ho preso parola, ho fatto riferimento al diritto di avere un'opinione anche quando sono differenti. Menomale che abbiamo opinioni diverse, ma non pensavo che lo fossero così tanto".