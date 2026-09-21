Lele Adani continua a far parlare di sé, attaccando ferocemente Massimiliano Allegri e il suo gioco. Durante l'ultima puntata de 'La Domenica Sportiva' su Rai 2, l'opinionista analizza il pareggio per 1-1 del Napoli sul campo della Fiorentina, mettendo al centro del dibattito una profonda critica alla proposta calcistica dell'allenatore partenopeo. Adani evidenzia una distanza enorme tra il potenziale della rosa azzurra, costruita chiaramente per lottare al vertice, e le scialbe prestazioni offerte sul campo. L'ex difensore dichiara di non tollerare un Napoli inferiore, per qualità di manovra, a squadre dal budget inferiore come Frosinone o Torino, formazioni capaci di espugnare Firenze in questa stagione. Adani chiude il ragionamento rispondendo direttamente alle scuse del tecnico livornese: "Quindi Allegri parla di rabbia... chi deve darla la rabbia? Noi de La Domenica Sportiva o l'allenatore?".

L'identità smarrita e il calcio "mediocre"

Ileleva da anni le propriesportive, risultando spesso la squadra da battere in campionato.rincara brutalmente la dose, definendo il livello della squadra diassolutamente insufficiente per la sua, per le suee per la storia recente piena di successi. L'opinionista non usa mezzi termini per stroncaresmarrita della formazione campana: "Non riesco a capire io qual è l'attitudine di questo Napoli. Questo Napoli secondo me viaggia a un livello insufficiente per quante sono le sue potenzialità di gioco, di grandezza, di ambizione, di storia recente, di calcio. Fa un calcio secondo me mediocre. Dal mio punto di vista poteva anche vincerla questa partita, ma poteva vincerla anche la Fiorentina. Secondo me viaggia a un ritmo anche lento".

FIRENZE, ITALIA - 20 SETTEMBRE: L'allenatore dell'SSC Napoli Massimiliano Allegri osserva il gioco durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e SSC Napoli allo stadio Artemio Franchi, il 20 settembre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La gestione dei cambi e la bocciatura finale

Il mirinosi sposta successivamente sulle discutibili scelte dia gara in corso, criticando ferocemente ladei singoli giocatori.punta il dito contro le sostituzioni offensive e l'utilizzo tardivo dei centrocampisti: "Hojlund è stato tolto al 57', per esempio, dopo aver giocato nel deserto per quasi un'ora. Anguissa è stato messo per esempio al 90' e poi sembra si sia già fatto male. Vergara mai utilizzato...". L'ex calciatore chiude la suatelevisiva con una bocciatura totale del percorso tecnico intrapreso dal club partenopeo, invocando una modifica radicale nel modo di stare in campo dell'undici azzurro. L'avvertimento finale persuona quasi come una sentenza definitiva: "Va proprio cambiata la storia, secondo me. Non è cominciata bene per me questa storia".