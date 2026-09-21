Adani attacca Allegri alla Domenica Sportiva: "Il Napoli gioca un calcio mediocre". L'opinionista critica duramente la gestione tecnica di Hojlund e Anguissa
Bobo Tv, Adani: "Ok Allegri? E' perfetto per voi...inizia anche a farmi sorridere..."
Lele Adani continua a far parlare di sé, attaccando ferocemente Massimiliano Allegri e il suo gioco. Durante l'ultima puntata de 'La Domenica Sportiva' su Rai 2, l'opinionista analizza il pareggio per 1-1 del Napoli sul campo della Fiorentina, mettendo al centro del dibattito una profonda critica alla proposta calcistica dell'allenatore partenopeo. Adani evidenzia una distanza enorme tra il potenziale della rosa azzurra, costruita chiaramente per lottare al vertice, e le scialbe prestazioni offerte sul campo. L'ex difensore dichiara di non tollerare un Napoli inferiore, per qualità di manovra, a squadre dal budget inferiore come Frosinone o Torino, formazioni capaci di espugnare Firenze in questa stagione. Adani chiude il ragionamento rispondendo direttamente alle scuse del tecnico livornese: "Quindi Allegri parla di rabbia... chi deve darla la rabbia? Noi de La Domenica Sportiva o l'allenatore?".
L'identità smarrita e il calcio "mediocre"Il Napoli eleva da anni le proprie prestazioni sportive, risultando spesso la squadra da battere in campionato. Adani rincara brutalmente la dose, definendo il livello della squadra di Allegri assolutamente insufficiente per la sua grandezza, per le sue ambizioni e per la storia recente piena di successi. L'opinionista non usa mezzi termini per stroncare l'identità smarrita della formazione campana: "Non riesco a capire io qual è l'attitudine di questo Napoli. Questo Napoli secondo me viaggia a un livello insufficiente per quante sono le sue potenzialità di gioco, di grandezza, di ambizione, di storia recente, di calcio. Fa un calcio secondo me mediocre. Dal mio punto di vista poteva anche vincerla questa partita, ma poteva vincerla anche la Fiorentina. Secondo me viaggia a un ritmo anche lento".
La gestione dei cambi e la bocciatura finaleIl mirino dell'opinionista si sposta successivamente sulle discutibili scelte di Allegri a gara in corso, criticando ferocemente la gestione dei singoli giocatori. Adani punta il dito contro le sostituzioni offensive e l'utilizzo tardivo dei centrocampisti: "Hojlund è stato tolto al 57', per esempio, dopo aver giocato nel deserto per quasi un'ora. Anguissa è stato messo per esempio al 90' e poi sembra si sia già fatto male. Vergara mai utilizzato...". L'ex calciatore chiude la sua disamina televisiva con una bocciatura totale del percorso tecnico intrapreso dal club partenopeo, invocando una modifica radicale nel modo di stare in campo dell'undici azzurro. L'avvertimento finale per l'allenatore suona quasi come una sentenza definitiva: "Va proprio cambiata la storia, secondo me. Non è cominciata bene per me questa storia".
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