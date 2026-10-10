Al posto del belga di origini serbe giocherà l'ex Atalanta Pierluigi Gollini
La Roma si diverte con lo shooting della nuova maglia
Mile Svilar rimarrà ai box per l'intero mese prossimo. La Serie A perde dunque per diverse settimane uno dei migliori interpreti in assoluto del suo ruolo. Gian Piero Gasperini, che mai avrebbe pensato di rinunciare all'estremo difensore belga, dovrà affidarsi a Gollini. L'ex Atalanta avrà la grande responsabilità di non far sentire il peso della sua assenza.
Svilar, frattura al dito e stop di un mese!I dettagli sui tempi di recupero, oltreché sulle sue condizioni fisico-atletiche, li fornisce direttamente l'allenatore della Roma. Intervenuto in conferenza stampa, Gasperini ha chiarito che per Svilar le cose non stiano affatto come si pensava inizialmente: "Per stress in allenamento ha subìto una frattura al quinto dito nella parte inferiore. Non parliamo di una frattura scomposta, ma necessita di almeno un mese per guarire".
Insomma, nessun semplice fastidio, ma un problema più grave che avrà un enorme impatto sul prosieguo della stagione della Roma. Considerando che tra quattro settimane il campionato di Serie A si fermerà nuovamente per dare spazio alle nazionali, è verosimile pensare che il portiere rientri dopo le gare della Nations League. Di conseguenza, ci si aspetta che Svilar non giochi per ben 9 incontri, considerando anche gli impegni di Champions League. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno Como, Real Madrid, Genoa, Slovan Bratislava, Napoli, Cagliari, Udinese, Manchester United e Sassuolo.
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