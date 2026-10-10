Mile Svilar rimarrà ai box per l'intero mese prossimo. La Serie A perde dunque per diverse settimane uno dei migliori interpreti in assoluto del suo ruolo. Gian Piero Gasperini, che mai avrebbe pensato di rinunciare all'estremo difensore belga, dovrà affidarsi a Gollini. L'ex Atalanta avrà la grande responsabilità di non far sentire il peso della sua assenza.

Svilar, frattura al dito e stop di un mese!

, oltreché sulle sue condizioni fisico-atletiche, li fornisce direttamente l'allenatore della Roma. Intervenuto in conferenza stampa, Gasperini ha chiarito che per Svilar le cose non stiano affatto come si pensava inizialmente: "Non parliamo di una frattura scomposta, ma necessita di almeno un mese per guarire".

ROMA, ITALIA - 30 SETTEMBRE: Il giocatore della AS Roma Mile Svilar durante una sessione di allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 30 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Insomma, nessun semplice fastidio, ma un problema più grave che avrà un enorme impatto sul prosieguo della stagione della Roma. Considerando che tra quattro settimane il campionato di Serie A si fermerà nuovamente per dare spazio alle nazionali, è verosimile pensare che il portiere rientri dopo le gare della Nations League. Di conseguenza, ci si aspetta che Svilar non giochi per ben 9 incontri, considerando anche gli impegni di Champions League. Nell'ordine, i giallorossi affronteranno Como, Real Madrid, Genoa, Slovan Bratislava, Napoli, Cagliari, Udinese, Manchester United e Sassuolo.

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Il portiere classe 1999 verrà sostituito nel frattempo dae dovrebbe rientrare soltanto in Parma-Roma del prossimo 21 novembre. A proposito dell'ex Atalanta e secondo portiere, ricordiamo che. In generale, Gollini non vede il campo in campionato dall'ottobre 2024, quando indossava la maglia del Genoa. Con i capitolini ha giocato soltanto una partita in Europa League la scorsa stagione.