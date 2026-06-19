Manuel Akanji, difensore della Svizzera e dell'Inter, ha scoperto solo ieri, dopo la partita tra la sua squadra e la Bosnia, del rinnovo di Chivu con l'Inter. I campioni d'Italia proseguono, dunque, con l'allenatore che li ha condotti allo Scudetto. Akanji, ha commentato la notizia nel corso di una intervista post-partita: "Chivu ha rinnovato? Sono molto felice".

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Akanji scopre il rinnovo di Chivu: "Per due anni? Molto bene"

Una bella vittoria della Svizzera che segna quattro reti allanella sua seconda gara del. Con la squadra allenata da Yakin gioca anche, al centro della difesa l'interista. Intervistato dopo la fine del match ha scoperto una importante novità che lo riguarda, dato che riguarda il club in cui gioca, l' Inter : la società nerazzurra ha infatti rinnovato il contratto del tecnico Chivu. E non poteva essere altrimenti dopo la vittoria del campionato di Serie A.

Davanti ai microfoni il difensore svizzero ha commentato questo annuncio dichiarandosi contento e felice: "Chivu ha rinnovato? Davvero? Non avevo letto. Ha rinnovato per due anni? Bene, molto bene. Sono felice per lui. Abbiamo passato una stagione ottima insieme e sono molto felice di lavorare con lui. Mi piace molto anche come persona".

🚨⚫️🔵 OFFICIAL: Cristian Chivu signs new deal at Inter valid until June 2028, as expected. pic.twitter.com/XGIkQZBF2V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Chivu e Inter: insieme fino al 2028

Un contratto meritato, quello prolungato da. Il rumeno rimarrà sulla panchina nerazzurra altri due anni,, e si presenta alla prossima stagione dopo aver già vin to Scudetto e Coppa Italia. Con il rinnovo, inoltre, arriva anche un sensibile aumento dello stipendio che passa dai due milioni di euro percepiti finora a ben quattro. Akanji ha poi raccontato che tipo di allenatore è il rumeno e come è lavorare con lui ogni giorno: "Penso che capisca molto bene i giocatori, è stato anche lui un calciatore che ha giocato a questo livello e ha vinto molti trofei con l'Inter, quindi sa di cosa ha bisogno il club e penso che anche nella comunicazione sia molto bravo, parla con noi giocatori ed è pronto ad ascoltarci".

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