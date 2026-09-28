Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

La Juventus corre ai ripari dopo il grave infortunio di Grabara e sceglie un volto già conosciuto per rinforzare il reparto dei portieri. Il club bianconero ha ufficializzato il ritorno a Torino di Norberto Neto, che torna così a vestire la maglia della Vecchia Signora a distanza di quasi dieci anni dalla sua prima esperienza.

Neto torna in bianconero, il comunicato della Juventus

Il portiere brasiliano, classe 1989, ha firmato un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Per Neto si tratta di un ritorno al passato: aveva già difeso i pali bianconeri dal 2015 al 2017, alle spalle di Gianluigi Buffon, conquistando diversi trofei e lasciando Torino con un bilancio importante.

La Juventus ha ufficializzato l'operazione attraverso una nota sul proprio sito: "Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto".

TORINO, ITALIA - 28 FEBBRAIO: Norberto Murara Neto of Juventus FC reagisce durante la TIM Cup match tra Juventus FC e SSC Napoli alla Juventus Arena il 28 febbraio 2017 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Neto-Juventus, al via la seconda parte

Nel suo primo periodo in bianconero, Neto era stato il vice di Buffon, ma riuscì comunque a ritagliarsi spazio collezionando 22 presenze complessive in due stagioni. Un'esperienza impreziosita dalla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'addio alla Juventus, il brasiliano ha proseguito la propria carriera all'estero. In Spagna ha vestito le maglie di Valencia e Barcellona per cinque stagioni complessive, mentre successivamente si è trasferito in Inghilterra, giocando per Bournemouth e Arsenal. Nell'ultima stagione è infine tornato in patria al Botafogo.

Ora, dopo quasi un decennio, Neto è nuovamente un giocatore della Juventus. L'esperienza e la conoscenza dell'ambiente bianconero saranno a disposizione della squadra in una fase delicata della stagione, segnata dall'infortunio di Grabara, vice di Vicario.