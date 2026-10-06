Il mercato della Serie A 2026/27 fotografa una generazione italiana sempre più interessante anche sul piano economico: mentre la Nazionale 2.0 di Roberto Mancini prova a ripartire sfruttando le gare di Nations League, gli azzurri del nostro campionato si fanno strada in una stagione che sarà molto lunga e piena di impegni ravvicinati. Tra giovani in forte crescita, giocatori ormai affermati e alcuni nomi rilanciati dai trasferimenti estivi, sono diversi gli italiani che hanno raggiunto valutazioni importanti. Secondo i valori riportati da Transfermarkt, il più prezioso della rosa italiana che milita nel massimo campionato è Alessandro Bastoni, seguito a ruota da Giorgio Scalvini.

Bastoni guida la classifica: Scalvini secondo, Kean terzo

Il difensore dell'Inter è valutato attualmente circa 65 milioni

, una cifra che lo colloca al vertice della graduatoria. Il difensore dell'Inter è ormai uno dei punti di riferimento della Nazionale e, grazie alle sue caratteristiche peculiari in fase di impostazione, è diventato un profilo particolarmente prezioso nel calcio moderno.

Alle sue spalle c'è Scalvini, valutato 38 milioni. A soli 22 anni, il difensore dell'Atalanta continua a essere considerato uno dei centrali italiani con il maggiore potenziale e rappresenta anche uno dei principali patrimoni tecnici del calcio italiano. Solo gli infortuni hanno rallentato l'ascesa del suo talento e questa stagione potrebbe essere quella giusta per la sua consacrazione ad alti livelli.

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Il podio è completato da

, che ha raggiunto quota 32 milioni dopo il passaggio dalla Fiorentina al Como. L'attaccante ha ritrovato continuità e gol negli ultimi anni e la sua valutazione testimonia la crescita di un giocatore che sembrava essersi allontanato dai radar dei grandi club internazionali.

La graduatoria evidenzia Pisilli della Roma a 30 milioni, poi Samuele Ricci a 25 milioni, e Alessandro Buongiorno, fermo anche lui a 25 milioni. Il difensore del Napoli è diventato un elemento importante della retroguardia azzurra, anche se la scorsa stagione tra infortuni e diverse prove sottotono ne hanno rallentato la crescita sia per quanto riguarda il calcio giocato che per quanto concerne il valore del cartellino.

Non mancano infine giocatori più esperti come Manuel Locatelli, valutato 25 milioni. La classifica mostra invece una forte presenza di difensori e centrocampisti, a conferma di quanto il valore dei giocatori italiani sia oggi distribuito soprattutto nei reparti arretrati e nella mediana.

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Da Rovella a Esposito: tanti giovani in crescita

La classifica diventa particolarmente interessante scorrendo i nomi dei giocatori più giovani.

, mentre

raggiunge quota 22 milioni.

C'è poi

, a 20 milioni, sempre più centrale nella nuova Fiorentina di Paolo Vanoli.

Tra le valutazioni più interessanti c'è anche quella del nuovo acquisto del Sassuolo Sebastiano

, fissata a 15 milioni. L'attaccante rappresenta uno dei nomi più osservati della nuova generazione italiana e il suo valore potrebbe crescere rapidamente in caso di continuità ad alto livello, in parallelo con le prossime eventuali presenze in campo con la Nazionale di Roberto Mancini.

Marcandalli del Genoa a 14 milioni si conferma il più prezioso dei grifoni, con Fabbian del Parma invece che si ferma a 10. Poi figurano anche Adorante del Venezia a 4.5 milioni, Zaniolo dell'Udinese a 15 e Falcone del Lecce a 3.5, con il bomber del Frosinone Raimondo a 7 milioni.

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Romano e Comuzzo: tra presente e futuro

La graduatoria permette inoltre di osservare alcuni dei trasferimenti che hanno caratterizzato la Serie A. Roberto

, mentre

raggiunge 15 milioni. Tra i nuovi volti compare anche

, valutato 6 milioni, con

che rappresenta un altro prospetto in fase di rilancio, dopo il passaggio dalla Fiorentina al Torino (18 milioni il valore del suo cartellino).

La fotografia di Transfermarkt racconta quindi una Serie A che continua a produrre talento. Scalvini, Bastoni e Kean sono i tre italiani con la valutazione più alta, ma alle loro spalle c'è un gruppo di giovani che può modificare rapidamente gli equilibri. Si tratta di una panoramica interessante, che si può incastrare bene con la classifica dei giocatori più preziosi in assoluto della nostra Serie A. La crescita di questi giocatori sarà uno degli elementi più interessanti da seguire durante la stagione 2026/27, con tantissimi impegni ravvicinati e un regolamento che finora ha sicuramente favorito il gioco e il ritmo elevato diminuendo sensibilmente le perdite di tempo.