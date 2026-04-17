Bologna, Italiano dopo l’eliminazione: “L’Aston Villa a ogni tiro ti fa gol”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa: "loro a ogni tiro, ti fanno gol"

Antonino Paradino 17 aprile - 10:23

Il Bologna va ko sotto i colpi di uno straripante Aston Villa. Dopo una partita d’andata equilibrata, in cui si era visto il club bolognese affrontare a viso aperto la quarta forza del campionato inglese, uscita vincitrice dal Dall'Ara con la consapevolezza di non essere stata superiore ai rossoblù, nella gara di ritorno a Villa Park non c’è stata storia. I Villains non hanno avuto pietà di un Bologna che ha alzato bandiera bianca troppo presto, rifilando un severo 4-0 (7-1 complessivo) con le reti di Watkins, Buendia, Rogers e Konsa, e costringendo la squadra di Vincenzo Italiano a salutare l’Europa League ai quarti di finale.

La competizione proseguirà ora con le semifinali tra Braga-Friburgo e il derby inglese Nottingham-Aston Villa, in cui ad avere i favori del pronostico per la vittoria finale sono proprio i Villains. Nulla è scontato nel calcio, specialmente a questi livelli, ma a Birmingham sanno di avere più qualità rispetto alle altre pretendenti rimaste. Un aspetto che ha potuto constatare lo stesso Vincenzo Italiano, evidenziando nelle interviste il gap tra il suo Bologna e la squadra inglese.

Vincenzo Italiano dopo l'eliminazione — Durante l’intervista ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore rossoblù ha elogiato il cammino europeo della sua squadra dopo l’eliminazione a Villa Park: "Abbiamo raggiunto i quarti di finale, il nostro obiettivo era passare la League Phase. Credo che arrivare a giocare una partita come quella di stasera sia stato un cammino più che dignitoso, oltre le aspettative".

Poi, ha continuato parlando del quarto di finale contro l’Aston Villa: "Analizzare questo match è ormai superfluo, l’avevamo sporcata in modo esagerato all’andata. Abbiamo provato qualcosa di diverso, ma la differenza è che l'Aston Villa a ogni tiro fa gol. Non eravamo partiti male, ma quando prendi gol alla prima occasione dopo tre fatti all’andata diventa difficile".

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L'allenatore sulla stagione del Bologna — Successivamente, Italiano si è soffermato proprio sul divario tra Bologna e Aston Villa: "Bisogna capire che loro hanno un passo diverso rispetto a noi. Non hanno giocato la Champions per un nulla e forse vinceranno l'Europa League. C’è un gap individuale forte, che puoi colmare soltanto se tutti tirano fuori una prestazione di grande livello. Puoi cercare di colmarla sul piano tattico, ma quello non fa la differenza. Oggi l’unica cosa che potevamo sperare era cercare di metterli in difficoltà, ma non ce l’abbiamo fatta".

Infine, l'allenatore rossoblu ha concluso l’intervista parlando del bilancio delle ultime due stagioni del club e degli obiettivi di quest'anno: "Queste partite ti lasciano qualcosa. Dobbiamo essere più bravi, stasera abbiamo preso gol su un fallo laterale e non te lo puoi permettere, non si possono fare certi regali a queste squadre. Tra la scorsa stagione e quella di quest'anno abbiamo avuto un ottimo percorso anche in Champions League e ora i quarti di Europa League. Quest’anno abbiamo attraversato un periodo negativo nei risultati, mentre ora veniamo da un momento positivo. Una volta rientrati a Bologna dobbiamo subito preparare una partita contro una squadra forte come la Juventus, ma ormai siamo abituati. Ora ci restano sei partite: vediamo quanti punti possiamo totalizzare in classifica. Questo è il nostro obiettivo da qui fino alla fine".