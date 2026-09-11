Il Bologna di Domenico Tedesco è alle prese con una potenziale situazione di emergenza. Dopo gli infortuni di Riccardo Orsolini e Oussama El Azzouzi, i felsinei potrebbero fare a meno di altre due pedine importanti in vista della delicata trasferta di Napoli. Nadir Zortea e Artem Dovbyk, infatti, hanno accusato dei fastidi da valutare.

Ahi Bologna, ai box anche Dovbyk e Zortea?

È l'ANSA ad informarci sulle condizioni fisiche dei due calciatori acciaccati. L'attaccante ucraino ex Roma sarebbe alle prese con un. Nonostante ciò, certezze assolute che salti la sfida del Maradona con il Napoli di Allegri non ce ne sono ancora. Il calciatore è in fase di rodaggio e starebbe cercando di recuperare al meglio la sua condizione fisico-atletica. Lo scorso anno, infatti, è stato spesso ai box per un infortunio al punto da rendere necessario unmiotendineo.

BOLOGNA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Artem Dovbyk del Bologna FC 1909 in azione durante la partita di Serie A tra Bologna FC e US Sassuolo allo Stadio Renato Dall'Ara il 6 settembre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Così l'ex CT del Belgio, Tedesco, potrebbe decidere di risparmiarlo per riaverlo al top nel successivo impegno di campionato col Torino. Dovbyk, tra l'altro, aveva appena trovato la prima rete con la maglia rossoblù giocando appena 24 minuti col Sassuolo. Discorso analogo, quanto ad incertezza sul rientro, si può fare per Nadir Zortea. Il laterale, però, soffrirebbe a causa di un problema non meglio definito all'anca. Anche nel suo caso, l'allenatore del Bologna potrebbe alla fine optare per un turno di riposo precauzionale.

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Oltre alle lacune in campo, il club emiliano dovrà tener conto dell'assenza della propria guida tecnica. Tedesco deve scontaredopo l'espulsione rimediata nel derby con i neroverdi. A seguito della gara di Napoli, tuttavia, il tecnico potrebbe rientrare in panchina laddove fosse accolto ilpresentato dal club. La decisione finale, in tal senso, arriverà soltanto a metà della prossima settimana.