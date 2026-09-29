Il Bologna si muove per fronteggiare l'emergenza legata all'infortunio di Holm. L'esterno destro, infatti, si deve operare e sarà fermo per tre o quattro mesi. Al suo posto il club rossoblu sta valutando vari profili, ma in pole position c'è Darmian.

Il Bologna valuta Darmian

In attesa di decidere se intervenire per l'infortunio di Holm, Matteo Darmian si allena con il @BolognaFC1909: decisione nei prossimi giornihttps://t.co/yJCDf0Pkf2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 29, 2026

Matteo Darmian potrebbe tornare a giocare in Serie A. E potrebbe farlo agli ordini di Palladino e con indosso la maglia del Bologna. Il club felsineo, infatti, ha un problema: la lunga assenza di Holm. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti,e potrebbe necessitare di un lungo stop: si parla di almeno tre o quattro mesi. Palladino, che da poco ha preso le redini della squadra al posto di, deve correre ai ripari. E la soluzione pare essere quella di rivolgersi al mercato degli svincolati.Il nome caldo, in queste ore, come riferito da SkySport è quello di Matteo. L'ex, infatti, è senza squadra da questa estate. Aveva subito un infortunio nell'ottobre scorso che lo aveva tenuto lontano dai campi fino a febbraio del 2026. Giocatore di sicura esperienza, il classe 1989, compirà 37 anni a breve. Deve, chiaramente, essere valutato dal tecnico del Bologna. Di conseguenza, da domani, mercoledì trenta settembre si allenerà a Casteldebole con il resto dei suoi, forse, futuri compagni. Sono da valutare, infatti, le suee la tenuta in campo. E sarà Palladino ad avere l'ultima parola sulla decisione di tesserarlo o meno.

Matteo Darmian, 35 anni, difensore dell'Inter. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Darmian ha debuttato come professionista in maglia rossonera. Per poi giocare con Padova, Palermo e Torino, prima di partire per una esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United. Con i Red Devils è rimasto per quattro anni, dal 2015 al 2019, anche se non sempre schierato titolare. In seguito ha giocato una stagione con il Parma e infine per sei anni con l'Inter. Con i nerazzurri ha anche vinto tre Scudetti e tre Coppa Italia.