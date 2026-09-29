Darmian è svincolato da questa estate, quando ha lasciato l'Inter
Darmian, anche questo è derby: fra i milanisti a Riyadh durante la premiazione...
Il Bologna si muove per fronteggiare l'emergenza legata all'infortunio di Holm. L'esterno destro, infatti, si deve operare e sarà fermo per tre o quattro mesi. Al suo posto il club rossoblu sta valutando vari profili, ma in pole position c'è Darmian.
Il Bologna valuta DarmianMatteo Darmian potrebbe tornare a giocare in Serie A. E potrebbe farlo agli ordini di Palladino e con indosso la maglia del Bologna. Il club felsineo, infatti, ha un problema: la lunga assenza di Holm. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'esterno svedese dovrà operarsi e potrebbe necessitare di un lungo stop: si parla di almeno tre o quattro mesi. Palladino, che da poco ha preso le redini della squadra al posto di Tedesco, deve correre ai ripari. E la soluzione pare essere quella di rivolgersi al mercato degli svincolati.
Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Darmian ha debuttato come professionista in maglia rossonera. Per poi giocare con Padova, Palermo e Torino, prima di partire per una esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United. Con i Red Devils è rimasto per quattro anni, dal 2015 al 2019, anche se non sempre schierato titolare. In seguito ha giocato una stagione con il Parma e infine per sei anni con l'Inter. Con i nerazzurri ha anche vinto tre Scudetti e tre Coppa Italia.
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