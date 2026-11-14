Tre gol nello stesso derby, in un pomeriggio del dicembre 1933. Rodolfo Volk è tra i primi grandi protagonisti da incontrare ripercorrendo la storia di Empoli-Pisa. Il suo nome apre un viaggio che attraversa categorie ed epoche diverse, passando per il giovane Marco Tardelli, il centravanti olandese Wim Kieft e gli attaccanti delle sfide più recenti.

Nel mezzo c’è spazio anche per chi bomber non lo è stato, ma ha trovato il pallone capace di decidere una partita. È il caso di Daniele Bernazzani, unica firma nei due confronti di Serie A del 1987/88, oppure di Davide Frattesi, decisivo nei derby del campionato 2019/20. Seguire questi marcatori significa ricostruire anche le attese delle due tifoserie: vittorie sfumate nel recupero, doppiette rimaste senza premio e successi arrivati dopo decenni. Il percorso comincia dagli anni Trenta e procede fino alla stagione del centenario empolese.

Volk e la tripletta nel derby del 1933

Il, nel campionato di Prima Divisione. A prendersi la scena è, autore di tre reti, mentre Duè e D’Aquino completano il risultato.segna una volta prima dell’intervallo e altre due nella ripresa. Il suo nome ricorre sul tabellino di una partita che il Pisa chiude con un margine larghissimo, lasciando agli avversari una domenica senza possibilità di riscatto.

Di quel calcio rimangono soprattutto cronache, risultati e formazioni. La tripletta, però, non ha bisogno di molte spiegazioni per conservare il proprio valore: tre gol contro la stessa rivale, nello stesso pomeriggio, bastano a legare un attaccante alla memoria del derby. È una delle pagine più nette da cui partire per raccontare i marcatori di questa sfida, molto prima che Empoli e Pisa si ritrovassero sul palcoscenico della Serie A.

Tardelli, il giovane nerazzurro che decide Empoli-Pisa

Quarant’anni dopo, il derby trova un protagonista destinato a una carriera straordinaria. Il, in Serie C,. La rete arriva al 44’, poco prima dell’intervallo, e rimane l’unica della partita. Il futuro campione del mondo lascia così una traccia nella rivalità toscana quando la parte più celebre della sua storia calcistica deve ancora essere scritta. Nel lungo elenco degli uomini decisivi,occupa un posto particolare. Il suo nome richiama immediatamente altri stadi e altri traguardi, ma quel giorno il compito è molto concreto: trovare la porta dell’Empoli e consegnare al Pisa una vittoria esterna.

EMPOLI, ITALIA - 16 FEBBRAIO: Leonardo Mancuso dell’Empoli FC in azione durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo stadio Carlo Castellani il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Novellino e Bressani, due gol prima di una lunghissima attesa

Ilè invecea festeggiare. La squadra allenata dasupera il Pisa 2-0, con entrambe le reti nella ripresa:. È un successo che assume un significato ulteriore con il passare degli anni. Quella rimane infatti l’ultima vittoria casalinga degli azzurri contro i nerazzurri in campionato fino al febbraio 2020.

Quasi 45 anni separano le due affermazioni. Nel frattempo le squadre cambiano categoria, attraversano stagioni molto diverse e si affrontano con frequenza irregolare. A ogni nuovo appuntamento empolese, però, il precedente del 1975 continua a tornare. Novellino e Bressani restano così i riferimenti di un risultato che generazioni successive di giocatori provano a ripetere.

Kieft, la doppietta a cavallo dell’intervallo

Bernazzani e l’unico gol nei derby di Serie A tra Empoli-Pisa

Il, in, il derby dell’Arena Garibaldi appartiene a. Il centravanti olandese segna entrambi i gol del, colpendo al 42’ e al 49’. Persono due momenti difficili da assorbire: il primo gol arriva poco prima del riposo, il secondo quando la ripresa è appena cominciata. Il Pisa costruisce il proprio vantaggio intorno all’intervallo e lo conserva fino alla fine. Tra i bomber di questa storia,offre uno degli esempi più chiari del peso di un attaccante sul risultato. Due occasioni trasformate in due reti, senza bisogno di dividere la firma con altri compagni. La partita resta sua, insieme ai punti conquistati dai nerazzurri.Il salto nella massima serie porta una sorpresa nell’identità del marcatore decisivo. Nei due confronti delviene segnato un solo gol, e a realizzarlo è un difensore:. Il, a, Bernazzani entra dalla panchina e trova all’88’ il colpo di testa dello, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una partita rimasta a lungo senza reti cambia proprio quando il pareggio sembra vicino. Al ritorno, disputato all’Arena il 6 marzo 1988, finisce 0-0. Quella di Bernazzani rimane dunque l’unica firma della doppia sfida in Serie A. Il suo posto accanto ai centravanti nasce da qui: un solo gol, arrivato nel finale, sufficiente a distinguere un’intera stagione di derby.

EMPOLI, ITALIA - 16 FEBBRAIO: Gennaro Tutino dell’Empoli FC in azione durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo stadio Carlo Castellani il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il Pisa del 2008/09: cinque marcatori per due vittorie

Mancuso e Marconi, il duello del 2019 risolto da Frattesi

Ilil Pisa disi imponeIl risultato prende forma attraverso tre marcatori:apre su rigore,raddoppia echiude il conto. Alla vittoria contribuiscono diversi uomini con un passato empolese.e Gasparetto segnano, mentre Alessandro Birindelli partecipa alle azioni decisive. Per i padroni di casa, il derby diventa una serata particolarmente amara anche per il peso degli ex. Ilsi ripete al ritorno, il. All’Arena arrivano i gol di, che fissano il risultato sul 2-0. Il bilancio dei due incontri è netto: cinque reti nerazzurre, nessuna azzurra. A realizzarle sono cinque giocatori diversi, protagonisti di una superiorità distribuita tra andata e ritorno.Ilil confronto tra gli attaccanti diventa il centro della partita. All’Arena,. Il loro duello riprende nel finale. Mancuso segna ancora e sembra indirizzare il derby verso gli azzurri, ma Marconi risponde per la seconda volta nel recupero. Due doppiette, quattro gol e un pareggio che il Pisa ha appena riconquistato. Rimane però il tempo per un ultimo ribaltamento:festeggia le proprie reti insieme alla vittoria. Marconi deve invece convivere con una delle contraddizioni più dure per un attaccante: segnare due volte nel derby e uscire comunque sconfitto.

PISA, ITALIA - 24 SETTEMBRE: Gaetano Masucci dell’AC Pisa contende il pallone a Leo Stulac dell’Empoli FC durante la partita di Serie B tra AC Pisa ed Empoli all’Arena Garibaldi il 21 settembre 2019 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Tutino al 96’: il Castellani torna a festeggiare un Empoli-Pisa

Moreo e La Mantia nella serata del centenario

Ill’Empoli si aggiudica anche la sfida di ritorno, ma deve rimontare.porta avanti il Pisa, poisegna ancora contro i nerazzurri e ristabilisce la parità. La partita arriva fino agli ultimi istanti prima di trovare il proprio vincitore., firma il 2-1 e riporta il successo casalingo agli azzurri. È il gol che chiude l’attesa iniziata dopo la vittoria del maggio 1975. Da Novellino e Bressani a Frattesi e Tutino, quasi 45 anni dopo: quattro nomi uniti da due risultati che assumono un significato speciale nella storia empolese.Ililospita un altro derby vinto in rimonta dall’Empoli. Gli azzurri indossano la maglia celebrativa del centenario, ma a segnare per primo è ancora. La risposta arriva con, autore del pareggio. Nella ripresa è poia decidere la partita con una doppietta: il risultato finale è 3-1. Persi ripete il copione del febbraio precedente, con il vantaggio personale cancellato dalla rimonta avversaria. La Mantia, invece, lega i suoi due gol a una serata di festa per il club. Dalla tripletta disono trascorsi quasi novant’anni. Cambiano gli interpreti e gli scenari, mentre il tabellino continua a custodire ciò che rende riconoscibile ogni derby: il nome di chi ha segnato e il momento in cui quella rete ha cambiato la partita.