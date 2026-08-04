Un risultato difficile da ignorare. Il Genoa esce dall'amichevole contro il Bournemouth con una sconfitta pesantissima: 10-1 il risultato finale in favore della squadra inglese. Un ko arrivato il 4 agosto, a diciotto giorni dall'esordio in Serie A, ma che lascia comunque il segno. La squadra di Daniele De Rossi ha resistito solo a tratti, trovando anche il momentaneo pareggio con Ellertsson, prima di subire il dominio dei padroni di casa. Una serata complicata, resa ancora più amara dal peso storico del risultato. Per il Grifone è infatti una delle sconfitte più larghe mai subite in un'amichevole nel secondo dopoguerra.

De Rossi, pesante lezione inglese: il Genoa cade 10-1 contro il Bournemouth

Ilchiude la sua mini-tournée in Inghilterra con una batosta difficile da dimenticare. Contro il Bournemouth finisce 10-1, un risultato che racconta una serata completamente in salita per la squadra diUna sfida particolare, disputata con quattro tempi da 30 minuti, che ha permesso agli inglesi di imporre ritmo e qualità per tutta la durata del match. Dopo il vantaggio iniziale di Scott, il Genoa aveva trovato la reazione con, bravo a superare il portiere avversario con un pallonetto su assist di Colombo. Poi, però, il Bournemouth ha preso il controllo della partita. E ha dato una vera e propria lezione all'ex giallorosso.

GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO: Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, saluta il pubblico dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo Stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Kluivert ha aperto la goleada con un rigore, prima dei gol di Truffert e ancora dell'attaccante olandese. Nella seconda parte della gara il divario è diventato ancora più evidente: Scott, Brooks, Jebbison, Gonzalez ed Enes Unal hanno completato il pesante 10-1 finale. Un passivo che entra nella storia negativa del club rossoblù. Un risultato che supera anche quel precedente e che lascia riflessioni importanti a pochi giorni dall'inizio della stagione. De Rossi dovrà trasformare la lezione inglese in indicazioni utili per il debutto contro il Napoli.