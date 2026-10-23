Il Frosinone si prepara alla sfida contro l’Atalanta con la consapevolezza dei propri mezzi e la volontà di continuare a seguire la strada tracciata dal tecnico. A due giorni dalla partita contro la formazione bergamasca, Gabriele Calvani è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sul momento della squadra e sulle convinzioni che guidano il gruppo. Il difensore riconosce il valore degli avversari, ma sottolinea come l’approccio dei giallazzurri non cambi in base al nome della squadra da affrontare, con un gruppo molto unito che sta facendo la differenza.

Le parole di Calvani alla vigilia della sfida contro l'Atalanta

ma preferiamo concentrarci sul nostro percorso. Siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo continuare a esprimerle", ha spiegato Calvani.

Proprio la compattezza del gruppo rappresenta, secondo il giocatore, uno degli elementi più importanti del Frosinone. La condivisione degli stessi principi consente ai singoli di valorizzarsi e alla squadra di affrontare anche avversari di categoria superiore: "La nostra principale risorsa è avere una visione comune e muoverci tutti nella medesima direzione. In questo modo ognuno riesce a mettere in mostra le proprie caratteristiche e possiamo ridurre le differenze tra Serie B e Serie A", ha dichiarato il difensore.

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Nel corso della conferenza, Calvani ha riservato parole di riconoscenza anche, sottolineando il valore del rapporto costruito durante le ultime due stagioni: "Sono riconoscente al mister per il lavoro svolto insieme in questi due anni.e io ho cercato di ripagare la sua fiducia dando sempre il massimo", ha aggiunto.

FROSINONE, ITALIA – 16 OTTOBRE: Antonio Raimondo del Frosinone Calcio segna il gol del 2-1 durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e US Sassuolo allo stadio Benito Stirpe, il 16 ottobre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il Frosinone si prepara ad un calendario tosto

Il calendario propone ora un periodo particolarmente impegnativo, con tre incontri nell’arco di sette giorni. Una situazione che richiederà attenzione nella preparazione delle partite e nella gestione delle energie:lavorando per prepararlo al meglio e recuperare le forze necessarie per quello successivo", ha sottolineato Calvani.

Infine, il difensore ha ribadito la fiducia nel progetto tecnico e nella mentalità della squadra: "Siamo convinti del lavoro che stiamo portando avanti. Anche quando siamo in vantaggio non pensiamo a rallentare o a cambiare atteggiamento: continuiamo a seguire i principi del mister, perché crediamo davvero in ciò che facciamo".