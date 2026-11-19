Non è soltanto una partita importante per la classifica ma anche un incrocio tra storie recenti, addii discussi e rivalità che si sono alimentate nel corso degli ultimi mesi. Casertana-Salernitana, in programma venerdì sera al Pinto, mette di fronte numerosi calciatori che conoscono bene entrambe le realtà campane. I riflettori sono puntati soprattutto su Jonas Heinz e Manuel Llano, passati in estate dalla formazione rossoblù a quella granata ma l'elenco degli ex comprende tra gli altri anche Armando Anastasio, Daniele Celiento, Francesco Di Tacchio e Stefano Girelli.

Heinz e Llano, il ritorno più atteso: le polemiche sugli addii

Il ritorno dia Caserta arriva in un clima particolare. I due avevano concluso la loro esperienza con i falchetti al termine della scorsa stagione, dopo aver contribuito al percorso della squadra fino ai playoff. La scelta di accettare la proposta dellaperò, non è stata accolta positivamente da una parte dell'ambiente rossoblù, trasformando l'imminente derby in un appuntamento dal significato che va oltre i tre punti.

Entrambi si sono trasferiti alla Salernitana a parametro zero dopo la conclusione dei rispettivi contratti con la Casertana. Per Heinz, reduce da un percorso positivo in rossoblù, l'approdo in granata ha rappresentato l'opportunità di proseguire la carriera in un nuovo ambiente della C, nonostante il sogno Serie B. Sul difensore si era infatti mosso anche il Catanzaro, prima che la Salernitana riuscisse a firmarlo.

Più articolata la vicenda di Llano, per il quale si era sviluppato un confronto anche con la stessa Casertana. La scelta di trasferirsi a Salerno infatti ha provocato la reazione del presidente rossoblù Giuseppe D'Agostino, il quale aveva velatamente espresso il proprio rammarico per alcuni addii maturati dopo il mancato rinnovo dei contratti: "Qualcuno se n'è andato via perché svincolato, il riferimento è a calciatori, staff tecnico...tutti. Alcuni ti lasciano per 10mila euro e ti avvisano soltanto dopo aver firmato. Se mi riferisco a Llano? Io sto parlando in generale, sono dispiaciuto".

🔜 𝑁𝐸𝑋𝑇 𝑀𝐴𝑇𝐶𝐻 🇱🇻



🆚 Casertana

⚽️ Serie C 2026/27 - 15ª giornata

📆 Venerdì 20 Novembre

⌚️ 20:30

🏟️ Stadio Alberto Pinto - Caserta

📺 Diretta su Sky Sport#avantibersagliera #salernitana #unitisivince pic.twitter.com/0nvb9vhB69 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) November 18, 2026

Anastasio, Celiento, Di Tacchio e Girelli: gli incroci

Il derby coinvolge anche altri quattro calciatori che hanno vestito la maglia della squadra avversaria. Sul fronte della Salernitana ci sono Armando Anastasio e Daniele Celiento, entrambi passati dalla Casertana nella stagione 2023-2024. Quest'ultimo, oggi, è uno dei riferimenti della formazione granata e si prepara a ritrovare un ambiente che conosce decisamente molto bene.

LECCE, ITALIA - 27 GENNAIO: Tifosi della Salernitana durante la partita di Serie A tra US Lecce e Salernitana allo Stadio Via del Mare il 27 gennaio 2023 a Lecce, Italia. . (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Dall'altra parte, la Casertana può contare su due giocatori con un passato a Salerno: Francesco Di Tacchio e Stefano Girelli. Tra i due, il primo è certamente il nome più legato alla storia recente della Salernitana. In granata ha disputato ben quattro stagioni, dal 2018 al 2022, raccogliendo 124 presenze e diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie A del 2020-21. In diverse occasioni ha anche indossato la fascia da capitano, costruendo un rapporto significativo con la tifoseria. Insomma, lo storico derby Casertana-Salernitana si presenta quindi come un derby nel quale, oltre ai punti, il passato si intreccerà inevitabilmente con il presente.