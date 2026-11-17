Vincenzo Margiotta cala la prima carta dopo quattro minuti. La Casertana risponde con Fusco e Cantarella, ribalta il risultato e crede di avere in mano la partita. Ma il centravanti della Salernitana deve ancora scoprire le carte migliori: segna al 33’, si ripete al 44’ e chiude il suo poker all’85’. Nel mezzo arriva anche il gol di Dalfin: finisce 5-2 per i granata. È il campionato di Serie C 1941/42 e il primo confronto tra le due squadre ha già il suo uomo copertina.

Da quel pomeriggio, segnare in Casertana-Salernitana significa guadagnarsi un posto nei racconti delle due tifoserie. Lo faranno Savastano con una tripletta, Cavazzoni decidendo tre sfide e Di Bartolomei prendendosi la responsabilità dei rigori nella corsa alla Serie B. Fino a Mancosu e ai protagonisti più recenti, il derby si racconta anche così: attraverso chi ha trovato il gol quando contava di più.

Casertana-Salernitana: Savastano, la prima grande risposta della Casertana

continua a colpire anche nel Campionato regionale misto del 1945, quando realizza una tripletta nel successo granata per 5-1. Per la risposta più netta della Casertana bisogna aspettare la stagione, quella in cuisi prende il derby e lo consegna ai rossoblù. Il risultato è unsenza appello. Savastano segna tre volte, Zessar e Trento completano la cinquina: la prima vittoria interna casertana nel confronto arriva con un punteggio destinato a rimanere nella memoria della sfida.

L’anno successivo cambia tutto, tranne il nome del protagonista. La partita resta bloccata fino al novantesimo, quando Savastano trova il gol dell’1-0. Dopo aver dominato un derby, decide quello seguente sul traguardo. Aveva segnato anche nel confronto di Coppa Italia del 1958, perso 3-2: la Salernitana impara presto a riconoscerlo come un pericolo ricorrente.

Cavazzoni e Prati, gol pesanti e un futuro da campione

Negli anni Sessanta èa spostare gli equilibri dalla parte rossoblù. Nel 1964/65 la Casertana conquista la prima vittoria sul campo della Salernitana: Pinna porta avanti i granata, Pacco pareggia e Cavazzoni completa la rimonta firmando il 2-1. Il suo rapporto con il derby prosegue nella stagione successiva, quando decide la sfida a Caserta a un minuto dalla fine. Nel 1967/68 arriva un’altra rete, ancora sufficiente per vincere il confronto interno. Tre firme che valgono altrettanti successi: poche statistiche spiegano altrettanto bene quanto un attaccante abbia inciso su una rivalità.

Nel frattempo, sul fronte granata si affaccia Pierino Prati. Il 19 dicembre 1965, al Vestuti, il giovane attaccante realizza una doppietta nel 3-0 salernitano, dopo il vantaggio di Dianti. È una tappa della stagione che riporterà la squadra in Serie B. Prati avrebbe poi conquistato l’Europa con il Milan, segnando tre gol all’Ajax nella finale di Coppa dei Campioni del 1969. Il suo percorso verso la consacrazione passa anche da quel derby, chiuso con due reti nel finale.

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Cominato segna per entrambe, Busilacchi trova continuità

Per, Casertana-Salernitana è una partita da vivere conoscendo entrambi gli spogliatoi. Nel 1968/69 realizza la doppietta che regala ai rossoblù il successo interno sui granata, dei quali aveva già indossato la maglia. Quando torna a Salerno, cambia anche il destinatario dei suoi gol. Nel campionato 1971/72 segna insieme a Pantani nel 2-1 della Salernitana a Caserta; ai padroni di casa non basta Spadafora. Cominato lascia così una traccia particolare: entrambe le tifoserie possono ricordarlo come un protagonista di una vittoria sugli avversari. Poi ildiventa terreno favorevole per. Nel 1972/73 firma il successo granata a Caserta e segna anche nella vittoria casalinga. Nella stagione successiva torna al Pinto e realizza una doppietta. Quattro reti concentrate in due campionati, con una continuità che lo rende uno dei volti salernitani del confronto.

La Casertana con la tradizionale prima maglia a strisce verticali rossoblu nel campionato 1973-1974 (Credits Wikipedia)

Fazzi e i due rigori del riscatto rossoblù

Di Bartolomei, due rigori per riaprire il derby

Campilongo, Di Battista e Solfrini nella sfida del 1990 tra Casertana-Salernitana

Laritrova il successo il. Righetti apre la partita, poitrasforma due rigori e fissa il risultato sul 3-0. Peril derby non è una novità: aveva già segnato nel pareggio del 1969/70, durante la stagione conclusa dai rossoblù con la promozione in Serie B. Questa volta, però, la sua doppietta permette di interrompere la serie favorevole alla Salernitana. I due gol dal dischetto anticipano un elemento che tornerà spesso nella storia della sfida. Nei confronti più tesi, quando trovare spazio diventa difficile, la responsabilità passa anche da una rincorsa e dalla capacità di reggere l’attesa.Il, al Pinto, la Casertana sembra aver costruito le condizioni per vincere. Petriello e Brandani portano i rossoblù sul 2-0 in una sfida che pesa nella corsa alla promozione. La Salernitana si affida ad. Il capitano trasforma un primo rigore e poi un secondo, recuperando interamente lo svantaggio. Finisce 2-2: due occasioni nelle quali il pallone deve entrare per tenere in piedi la squadra, due esecuzioni riuscite. Di quel pomeriggio resterà anche una testimonianza cinematografica. Una sequenza del derby entra nel documentario 11 metri, dedicato alla vita di Di Bartolomei. Il dischetto del Pinto diventa così parte del racconto di un calciatore la cui presenza continua a occupare un posto speciale nella memoria granata. Il ritorno si gioca al Vestuti il 29 aprile 1990 . La Casertana arriva da dieci vittorie consecutive, la Salernitana conserva due punti di vantaggio: il derby mette di fronte due squadre che hanno ragioni concrete per inseguire la Serie B.sblocca ancora il risultato su rigore. All’inizio della ripresa pareggia, che torna a colpire una squadra della quale ha vestito la maglia. La partita rimane aperta.riporta avanti i granata,risponde e firma il definitivo 2-2. Entrambi avevano già segnato nel pareggio della stagione precedente: sono presenze ricorrenti nei derby di quegli anni, capaci di affiancare i nomi più celebrati nei passaggi decisivi.

I giocatori della US Salernitana 1919 festeggiano con i tifosi dopo la partita dei playoff di Serie C Sky WiFi 2025/26 - Primo turno della fase nazionale (andata) tra Salernitana e Ravenna allo Stadio Arechi di Salerno, Italia, il 17 maggio 2026. (Foto di Andrea Amato/NurPhoto via Getty Images)

Mancosu e l’Epifania che Caserta ricorda

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