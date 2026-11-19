Il sentito derby tra Casertana e Salernitana arriva al momento giusto per entrambe, ma con motivazioni differenti. I rossoblù di Roberto Stellone vogliono reagire dopo la sconfitta di Cosenza e possono contare sul fattore Alberto Pinto, mentre i granata arrivano all'appuntamento dopo il successo contro il Catania che ha restituito fiducia all'ambiente. La sfida è in programma venerdì 20 novembre alle 20:30 e mette di fronte due squadre separate da appena due punti dopo 14 giornate.

In casa Casertana, le indicazioni della vigilia fanno pensare a diversi cambi rispetto all'ultima uscita, con Pietro Martino candidato al rientro in difesa, Franco Vezzoni pronto a riprendersi una maglia sulla corsia e Jacopo Manconi destinato a partire dall'inizio. Dall'altra parte Vito Di Bari deve invece rinunciare a Mattia Tascone per squalifica, mentre Emmanuel Gyabuaa è il principale candidato alla sostituzione. Restano da verificare fino all'ultimo le condizioni di Djamanca e La Gumina.

Casertana, Stellone cambia: Martino, Vezzoni e Manconi verso il ritorno dal primo minuto

Roberto Stellone sembra intenzionato a intervenire sull'undici iniziale dopo la trasferta di Cosenza. L'indicazione più chiara riguarda Jacopo Manconi, che dopo il problema all'anca e il graduale rientro. Anche Franco Vezzoni dovrebbe ritrovare una maglia dall'inizio sulla corsia esterna.

Il centrocampista era stato gestito nelle ultime settimane dopo un problema al ginocchio, ma era già tornato tra i convocati per la gara di Cosenza. In difesa, invece, Pietro Martino è il principale candidato al rientro. La sua presenza potrebbe comportare l'esclusione di Alessandro Caporale dall'undici iniziale, mentre il resto del reparto dovrebbe essere confermato. Tra i pali resta Victor De Lucia, mentre a centrocampo dovrebbero trovare spazio Oukhadda, Girelli, Di Tacchio e Vezzoni.

Caserta, Italia – 18 maggio: una panoramica dello stadio prima della partita dei playoff di Serie C tra Casertana e Juventus Next Gen allo Stadio Alberto Pinto, il 18 maggio 2024 a Caserta, Italia. (Foto: Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La soluzione più probabile vede quindi la Casertana schierata con il 3-4-1-2, con Salvatore Pezzella alle spalle della coppia offensiva formata da Manconi e Davide Castelli. Quest'ultimo dovrebbe conservare il posto da riferimento centrale, dopo essere stato confermato anche nelle indicazioni della vigilia.

Per quanto riguarda gli altri giocatori precedentemente alle prese con problemi fisici, è necessario evitare indicazioni troppo nette: le ultime informazioni disponibili non consentono di certificare per tutti un recupero completo. Mehic e Ajayi erano comunque già tornati a disposizione per Cosenza, mentre Ambrosca e Henin erano rimasti fuori dalla lista dei convocati.

Probabile formazione Casertana (3-4-1-2): De Lucia; Martino, Rocchi, Caporale; Oukhadda, Girelli, Di Tacchio, Vezzoni; Pezzella; Manconi, Castelli. Allenatore: Roberto Stellone.

Salernitana, Gyabuaa favorito per sostituire Tascone: Djamanca e La Gumina ancora da valutare

La Salernitana ripartirà con ogni probabilità dalvisto contro il Catania. Vito Di Bari ha parlato chiaramenteche ha conquistato la prima vittoria della sua gestione, pur dovendo modificare almeno un elemento per la squalifica di Mattia Tascone. Il candidato principale a prendere il posto del capitano è Emmanuel Gyabuaa.

Di Bari lo ha indicato come un giocatore capace di dare carattere e gamba alla squadra e ha spiegato di essere rimasto particolarmente colpito dal suo rendimento. Tutto porta quindi a considerare Gyabuaa favorito su Mattia Vitale per partire dal primo minuto nel derby.

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Davanti a lui dovrebbe essere confermato, mentre sulla trequarti Di Bari sembra orientato a riproporre Cardoni, D'Ursi e Achik. Ismail Achik arriva inoltre dall'importante gol realizzato contro il Catania, quello che ha deciso la partita e regalato alla Salernitana tre punti pesanti. Il principale punto interrogativo riguarda invece il reparto offensivo e soprattutto le condizioni di Antonino La Gumina e Muhamed Varela Djamanca.e Di Bari ha spiegato alla vigilia che la decisione sarebbe stata presa dopo la rifinitura.

Per questo motivo, al momento, non è corretto considerarli né certamente indisponibili né titolari. Facundo Lescano dovrebbe invece partire nuovamente dalla panchina. Lo stesso Di Bari ha lasciato aperta la possibilità di utilizzarlo nel corso della partita, sottolineando il buon lavoro svolto dall'attaccante in allenamento. La Salernitana, dunque, dovrebbe puntare inizialmente sulla continuità dell'undici che ha battuto il Catania, con la sola modifica obbligata in mezzo al campo.

Probabile formazione Salernitana (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Celiento, Heinz, Zoia; Gyabuaa, de Boer; Cardoni, D'Ursi, Achik, Villa. Allenatore: Vito Di Bari.

Il quadro della vigilia è quindi abbastanza definito: la Casertana dovrebbe affidarsi al ritorno di uomini importanti come Manconi e Vezzoni, mentre la Salernitana dovrà fare a meno di Tascone e attende le ultime valutazioni su Djamanca e La Gumina.