Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Il futuro di Lautaro Martinez continua a far discutere il mondo del calcio, ma a calmare le acquee ci pensa ancora una volta Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter, infatti, ha ribadito la centralità del capitano argentino nel progetto nerazzurro, allontanando indirettamente le voci che nelle ultime settimane avrebbero accostato Lautaro al Barcellona.

Le parole di Chivu su Lautaro Martinez

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Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset,ha parlato diriponendo piena fiducia nei confronti dell'attaccante nerazzurro: "Lautaro Martinez indossa la nostra fascia di capitano per l’amore che ha nei confronti dei colori nerazzurri

GENOVA, ITALIA - 14 DICEMBRE: Cristian Chivu, allenatore dell'Inter (a destra), consola Lautaro Martinez dell'Inter mentre lascia il campo durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e FC Internazionale allo stadio Luigi Ferraris il 14 dicembre 2025 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Continuando, il tecnico ex Parma ha espresso le sue sensazioni affermando: "Ho notato che Lautaro è determinato e con la giusta ambizione nonostante la finale in Coppa del Mondo persa contro la Spagna. Ha provato ad aggregarsi a noi il più velocemente possibile e alla Pinetina è tornato in anticipo. Credo che Lautaro sia pronto per un'importante annata".

"L'Inter ha fatto un mercato lucido"

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, Chivu ha commentato l'operato nerazzurro dichiarando: "L'Inter ha fatto un mercato lucido provando ad alzare il livello per quanto riguarda una rosa già forte e già competitiva, come dimostrato l'anno scorso, portando qualità. Siamo obbligati a tener alto il nostro livello".

Infine, l'allenatore nerazzurro ha chiuso il suo intervento parlando dell'altro grande attaccante dell'Inter, Pio Esposito: "Nella nostra squadra non ci sono titolari fissi, il nostro interesse riguarda solamente tenere alto il livello di competitività del nostro organico. Pio Esposito è un giocatore importante, sia per come sta in gruppo, sia per il modo in cui si allena, sia per ciò che dà sul terreno di gioco".