Intervistato da CNN Portugal, l'ex allenatore dell'Al-Ittihad ha parlato della sua avventura turbolenta al Milan, definendola: "sottovalutata". Si è espresso, inoltre, sul figlio Francisco e ha affermato che è stato vicinissimo a diventare il tecnico di una nazione che parteciperà ai Mondiali.

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La situazione attuale del Milan e il suo percorso in rossonero

. Ripensando a quel recente passato, si è rivelato che i sei mesi che ho trascorso al Milan sono stati piuttosto interessanti.. La struttura è cambiata, i dirigenti se ne sono andati e anche l'allenatore, un tecnico esperto con un curriculum impressionante, già campione d'Italia... Massimiliano Allegri . Anche lui è stato esonerato ed è riuscito a ottenere meno punti di quanti ne avessimo conquistati noi.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - 4 MAGGIO: Sergio Conceicao, allenatore dell'Al Ittihad, reagisce durante la partita della Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Kholood allo Stadio Prince Abdullah Al Faisal il 4 maggio 2026 a Jeddah, Arabia Saudita. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Da quando siamo arrivati al Milan siamo riusciti a conquistare abbastanza punti in campionato per qualificarci alle competizioni europee. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, eliminando la Roma, che con Ranieri aveva probabilmente disputato il secondo miglior girone di ritorno della sua storia, una squadra molto forte. E abbiamo eliminato l'Inter, che all'epoca era finalista di Champions League. Abbiamo giocato una partita straordinaria, vinto 3-0 e raggiunto la finale contro il Bologna, una finale disputata a Roma. Poi abbiamo perso 1-0 contro il Bologna. Abbiamo vinto la Supercoppa, raggiunto la finale di Coppa Italia e conquistato i punti necessari per qualificarci in Europa.

Ovviamente, se mi chiedete se sia necessario fare di più, la risposta è senza dubbio sì. E non voglio sottrarmi alle mie responsabilità o dire che sia andato tutto estremamente bene. Non è così. In altre parole, durante questa breve esperienza al Milan, non credo nemmeno sia giusto dire che sia stata colpa del presidente. Penso che la responsabilità sia stata di tutti noi. Le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Ma negli ultimi dieci anni il Milan ha vinto due trofei: lo scudetto nel 2022 con Pioli e la Supercoppa dello scorso anno con me. In quei sei mesi, credo sia stata creata una base interessante sulla quale dare continuità al progetto. Loro non l'hanno vista in questo modo e hanno ritenuto necessario cambiare, ma ora è stato confermato che quel cambiamento non è stato così positivo come pensavano".

Sérgio Conceição revela convite de seleção europeia que vai estar no Mundial 2026 https://t.co/fSYofgAFuR — CNN Portugal (@cnnportugal) June 8, 2026

Sfumata la panchina del Belgio e il rapporto col figlio Francisco

"Non molto tempo prima dell'Al-Ittihad, ho avuto l'opportunità di allenare una nazionale che parteciperà al Mondiale. H. E molto recentemente sono stato contattato anche da due club francesi.è più probabilmenteche in Portogallo.? Sono un professionista, sono pronto a tutto, ma ora".

GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 4 MAGGIO: Sergio Conceicao, allenatore dell'Al Ittihad, reagisce durante la partita di campionato saudita tra Al Ittihad e Al Kholood allo stadio Prince Abdullah Al Faisal il 4 maggio 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

"Francisco ha avuto un percorso davvero molto bello. È riuscito a ottenere successo. Al Porto, alla Juventus. Anche con la nazionale è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante all'interno del gruppo, e questo mi rende molto felice per lui".

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