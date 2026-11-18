Dall'exploit con l'Atalanta alla chiamata del Milan, al sogno della Nazionale fino alla guerra contro gli infortuni che lo hanno spinto a lasciare il calcio a soli 31 anni. Andrea Conti avrebbe potuto vivere una carriera completamente diversa, molto probabilmente non sarebbe diventato un fenomeno ma aveva tutte le qualità per raggiungere traguardi importanti ma il suo fisico fragile, troppo fragile, gli ha giovato un terribile scherzo. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, il nativo di Lecco si è posto un nuovo traguardo: diventare allenatore. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Fanpage. Ecco le sue parole.

Andrea Conti: "Mi piace molto lavorare con i ragazzi. Obiettivo? Allenare in Serie A"

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Dopo l'exploit con, l'arrivo alavrebbe dovuto rappresentare la definitiva rampa di lancio per Andrea Conti e invece quel momento è stato l'inizio di un lungo calvario: tra poche presenze e molti infortuni il nativo di Lecco ha deciso di appendere gli scarpe al chiodo a soli 31 anni. Una scelta maturata nel tempo, soprattutto dopo gli ultimi anni alla, quando corpo e testa ormai avevano iniziato a chiedere altro. Da lì Conti ha iniziato un nuovo capitolo: allena il settore giovanile delloe possiede il patentino UEFA B appena conseguito a Coverciano. Il tutto con un'ambizione che non ha mai nascosto: diventare un allenatore vero.A dichiararlo è stato lo stesso ex centrocampista in un'intervista rilasciata a: "Il mio desiderio è quello di allenare in Serie A. Come punto di partenza mi piace molto lavorare con i ragazzi. Ho fatto il corso per prendere il patentino ed essere abilitato ad allenare". Come accennato, oggi Conti allena le giovanili della, squadra della provincia di Bergamo, nella quale milita anche suo figlio: "Me lo avevano chiesto già l'anno scorso ma non ero mentalmente pronto. Poi ho preso il patentino e ho deciso di accettare. Quando prendo un impegno voglio fare le cose per bene e con serietà".

Una nuova avventura che può rappresentare una specie di riscatto dato che la carriera da calciatore si è chiusa troppo presto e con grandi rimpianti. Un duro colpo che adesso Conti è riuscito a superare: "Ora sto bene. È un'esperienza che ho metabolizzato da tempo. Gli ultimi due anni della mia carriera, quando sono stato alla Sampdoria, non li ho passati bene per niente, sia a livello fisico che, di conseguenza, a livello mentale. Quando ho preso la decisione di ritirarmi ero già avanti con il pensiero. Non me la sentivo di giocare nelle categorie minori".

TORINO, ITALIA - 10 NOVEMBRE: Alex Sandro della Juventus contende il pallone ad Andrea Conti del Milan durante la partita di Serie A tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, il 10 novembre 2019. (Foto di Valerio Pennicino - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

In carriera Andrea Conti ha avuto modo di esordire in Nazionale, ovvero nella sfida contro Israele a Reggio Emilia il 5 settembre 2017, ma pochi giorni dopo arrivò il primo grave infortunio. Da lì l'inizio della fine: "Se potessi cancellare un giorno della mia vita è proprio quello in cui mi sono infortunato. Penso che un po’ il mio declino sia iniziato da lì. Purtroppo anche queste cose fanno parte del mestiere". Conclude Conti.