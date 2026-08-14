L'incontro in programma il 14 agosto 2026 all'U-Power Stadium tra Monza e Avellino ci immerge subito nel clima della Coppa Italia. Le due squadre arrivano degli ultimi impegni ufficiali con due pareggi; 3-3 per i padroni di casa contro il Padova e 1-1 per i campani contro il Torino. Negli ultimi 5 scontri diretti vige l'equilibrio: 2 vittorie per i brianzoli 1 pareggio e 2 vittorie per l'Avellino.

Caricamento post Instagram...

Monza-Avellino come arrivano le due squadre al match in programma stasera

; ma di contro poco stabile e attenta sul piano difensivo. Tra le amichevoli e la fine del campionato precedente i risultati sono altalenanti e con punteggi spesso larghi; il gol arriva con una certa continuità dietro invece sono giàquelli concessi nelle ultime cinque uscite., ha confermato in pieno questa tendenza.

ROMA, ITALIA - 1 AGOSTO: La squadra AS Avellino si schiera prima dell'amichevole tra SS Lazio e US Avellino al Formello Training Center il 1 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

L'Avellino arriva con un percorso recente spezzato a metà, ottima la fase offensiva ma il mister Nesta deve fare i conti con la retroguardia che spesso concede un po' troppo; Il 5-0 sulla Sambenedettese e il 3-6 contro la Lazio fotografano bene un momento in cui l’attacco ha saputo colpire, ma la fase difensiva non ha ancora trovato continuità.

Le probabili formazioni di Monza-Avellino

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe-Ondoa, Mangas; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. Allenatore: Ivan Juric.

AVELLINO (4-3-2-1): Martinelli; Moruzzi, Simic, Izzo, Cancellotti; Sounas, Besaggio, Palumbo; Russo; Fila, Biasci. Allenatore: Alessandro Nesta.

UDINE, ITALIA - 1 NOVEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, assiste alla partita di Serie A tra Udinese Calcio e Atalanta BC allo Stadio Friuli il 1 novembre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Monza-Avellino che partita aspettarsi: i pronostici di DDD

che se si dovesse sbloccare velocemente potrebbe regalarci anche 2-3 gol complessivi. Il tutto dovuto alla fragilità delle due difese ma anche alla propensione offensiva che caratterizza il gioco di Juric e Nesta.

I bookmakers favoriscono i brianzoli con una quota di 1,62 seguiti dal segno X a 3.70 e i biancoverdi sfavoriti con quota a 5.