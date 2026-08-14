La partita di questa sera darà il via ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2026/2027 e la vincitrice affronterà una tra Torino e Carrarese
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Manca sempre meno all'incontro che metterà di fronte il Monza e l'Avellino e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2026/2027. Il match avrà luogo alle ore 20:45 di questa sera e si disputerà presso l'U-Power Stadium, impianto sportivo del club proveniente dalla Lombardia.
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Dove vedere la partita tra Monza ed AvellinoL'incontro che andrà in scena nella giornata odierna mette di fronte una delle tre neopromosse in Serie A contro una squadra di Serie B che avrà come obiettivo il raggiungimento dei Play-off per la promozione in massima serie. La sfida metterà in palio l'accesso ai sedicesimi di finale, dove la vincente se la dovrà vedere contro una tra Torino e Carrarese. Il match tra il Monza e l'Avellino sarà visibile in diretta televisione sul canale 20 del digitale terrestre. In streaming, invece, l'incontro si potrà vedere su Mediaset Infinity.
La situazione delle due squadreDopo una sola annata nel campionato cadetto, il Monza ha fatto il suo ritorno in massima serie dopo aver eliminato ai Play-off la Juve Stabia prima ed il Catanzaro poi. Per questa nuova stagione, i brianzoli hanno scelto come allenatore il croato Ivan Jurić, ex Roma ed Atalanta. Nel suo pre-campionato, la compagine biancorossa ha disputato quattro amichevoli ottenendo due vittorie contro Pro Vercelli (4-3) e Galatasaray (0-2), una sconfitta per 1-2 contro l'Aris Thessaloniki ed infine ha pareggiato 3-3 col Padova.
Così come i loro avversari di domani sera, anche l'Avellino ha scelto di cambiare tecnico. Per la stagione 2026/2027, i Lupi hanno affidato la panchina della Prima Squadra all'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, il quale sfiderà il suo passato avendo allenato il Monza durante la stagione 2024/2025. L'Avellino ha giocato diverse amichevoli collezionando quattro vittorie contro Castel di Sangro (24-0), Scafatese (3-1), Sambenedettese (0-5) e Real Forio (3-1). Nelle ultime due, invece, ha preso prima contro la Lazio (6-3) e poi ai calci di rigore contro il Torino.
Probabili formazioniPer la sfida di stasera, i brianzoli dovrebbero scendere in campo con Pizzignacco tra i pali dato che Jurić l'ha provato nell'ultima amichevole. Dubbi, invece, su Matteo Pessina, che negli ultimi giorni non si è allenato a causa di un problema muscolare. Al suo posto potrebbe giocare Foe Ondoa. Per quanto riguarda l'Avellino, invece, salvo imprevisti Nesta dovrebbe schierare i titolari.
MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Pessina, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. Allenatore: Jurić
AVELLINO (4-3-1-2): Martinelli; Moruzzi, Šimić, Izzo, Cancellotti; Sounas, Besaggio, Palumbo; Russo; Fila, Biasci. Allenatore: Nesta
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