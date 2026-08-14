Manca sempre meno all'incontro che metterà di fronte il Monza e l'Avellino e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2026/2027. Il match avrà luogo alle ore 20:45 di questa sera e si disputerà presso l'U-Power Stadium, impianto sportivo del club proveniente dalla Lombardia.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Dove vedere la partita tra Monza ed Avellino

La situazione delle due squadre

L'incontro che andrà in scena nella giornata odierna mette di fronte una delle treincontro una squadra diche avrà come obiettivo il raggiungimento dei Play-off per la promozione in massima serie. La sfida metterà in palio l'accesso aidi finale, dove la vincente se la dovrà vedere contro una tra. Il match tra il Monza e l'Avellino sarà visibile in diretta televisione sul canaledel digitale terrestre. In streaming, invece, l'incontro si potrà vedere su Mediaset Infinity.Dopo una sola annata nel campionato cadetto, il Monza ha fatto il suo ritorno in massima serie dopo aver eliminato ai Play-off laprima ed ilpoi. Per questa nuova stagione, i brianzoli hanno scelto come allenatore il croato, exed. Nel suo pre-campionato, la compagine biancorossa ha disputato quattro amichevoli ottenendo due vittorie contro(4-3) e(0-2), una sconfitta per 1-2 contro l'ed infine ha pareggiato 3-3 col

Roma, Italia - 1° agosto 2026: La formazione titolare dell'Avellino prima dell'amichevole tra Lazio ed Avellino al Centro Sportivo do Formello. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Così come i loro avversari di domani sera, anche l'Avellino ha scelto di cambiare tecnico. Per la stagione 2026/2027, i Lupi hanno affidato la panchina della Prima Squadra all'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, il quale sfiderà il suo passato avendo allenato il Monza durante la stagione 2024/2025. L'Avellino ha giocato diverse amichevoli collezionando quattro vittorie contro Castel di Sangro (24-0), Scafatese (3-1), Sambenedettese (0-5) e Real Forio (3-1). Nelle ultime due, invece, ha preso prima contro la Lazio (6-3) e poi ai calci di rigore contro il Torino.

Probabili formazioni

Per la sfida di stasera, i brianzoli dovrebbero scendere in campo contra i pali dato che Jurić l'ha provato nell'ultima amichevole. Dubbi, invece, su, che negli ultimi giorni non si è allenato a causa di un. Al suo posto potrebbe giocare. Per quanto riguarda l'Avellino, invece, salvo imprevisti Nesta dovrebbe schierare i titolari.

Udine, Italia - 1° novembre 2025: Ivan Jurić, allenatore dell'Atalanta, osserva durante la partita di Serie A tra Udinese ed Atalanta allo Stadio Friuli. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Pessina, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. Allenatore: Jurić

AVELLINO (4-3-1-2): Martinelli; Moruzzi, Šimić, Izzo, Cancellotti; Sounas, Besaggio, Palumbo; Russo; Fila, Biasci. Allenatore: Nesta

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui