Nel calcio, il capitano è chi in campo guida, stimola, strilla e rappresenta la squadra. Una figura che assume il ruolo di secondo allenatore sul terreno di gioco, senza la quale un gruppo non è gruppo, ma solo undici persone che inseguono un pallone. È chi dà un senso e una forma a questo sport, chi ne dà significato e lo trasforma in unione: da chi lo vede come un gioco che impone di divertirsi, a chi lo vede con occhi famelici e come un dovere, che impartisce di vincere. Il capitano è questo, diviso in categorie soggettive, ma che ha in comune un oggetto semplice come una fascia, che una volta stretta intorno al braccio porta con sé responsabilità, ambizione e rappresentanza, non di una squadra e nemmeno di una società, ma di un'intera tifoseria.

Una responsabilità che assume un significato ancora più profondo quando si parla di derby: Crotone e Cosenza, in questo caso, ossia due realtà calcistiche che condividono lo stesso territorio ma custodiscono identità e tradizioni differenti, hanno costruito una parte importante della propria storia attraverso i loro capitani. Uomini che, in epoche diverse, hanno incarnato il senso di appartenenza ai rispettivi colori, diventando punti di riferimento anche oltre il terreno di gioco. La loro storia permette di leggere il confronto tra pitagorici e silani da una prospettiva diversa, e non soltanto quella dei risultati, delle promozioni e delle rivalità sportive, ma quella della rappresentatività.

Ezio Scida, il primo grande capitano del Crotone

Per comprendere al meglio il significato della fascia da capitano nella storia del, bisogna partire forse dal nome per eccellenza, e che appartiene ormai alla memoria collettiva dell'intera città:. Non è soltanto il calciatore al quale è stato intitolato lo stadio cittadino, Scida rappresenta una delledell'identità calcistica pitagorica.negli anni complicati del dopoguerra, era considerato un riferimento per i compagni e per una comunità che trovava nel calcio un'occasione di aggregazione, unione e. La sua vicenda personale si interruppe peròil 18 gennaio 1946 all'età di appena, in seguito ad undurante il viaggio della squadra verso Castrovillari, dove il Crotone avrebbe dovuto affrontare la formazione locale, lasciando un vuoto profondo ma contribuendo a consegnarlo nella storia rossoblù, non solo figurativamente: il sindaco di Crotone e presidente dell'epoca,, decise infatti dil'impianto sportivo della città, facendo nascere lo '', ancora oggi luogo delle gare casalinghe del club.

Un gesto significativo che riconobbe il rapporto di Scida con la città, ancor prima di quello con la tifoseria, e che rappresentò forse per la prima volta il grande esempio di come la fascia da capitano potesse trasformarsi in un legame duraturo tra una squadra e il proprio territorio.

Da Galardo a Porchia: la fascia nei primi anni duemila

Con il passare degli anni, altri uomini hanno raccolto idealmente lalasciata prematuramente da Scida: tra questi spicca, uno dei nomi più rappresentativi della storia recente del club, diventandonedal 2011 fino al 2015. Centrocampista, uomo di equilibrio e di carattere, ha attraversato diverse stagioni della vita rossoblù, diventando un punto di riferimento maggiormente per la sua presenza in campo e per la figura da '', più che per aver rappresentato il club da capitano. Le suecon il Crotone infatti parlano chiaro, e raccontano di una fedeltà difficilmente replicabile, maturata attraverso annate, categorie e trasformazioni societarie. Galardo ha rappresentato una continuità preziosa in un calcio sempre più caratterizzato dalla mobilità dei giocatori, onorando il Crotone fino all'ultimo istante: il suonel 2015, a 39 anni, è stata una vera propriadi un'era, in annate in cui il club stava consolidando la propria presenza nel panorama professionistico.

REGGIO CALABRIA, ITALIA - 22 AGOSTO: Antonio Galardo dell'FC Crotone durante la partita di Serie B tra Reggina e Crotone allo Stadio Oreste Granillo il 22 agosto 2010 a Reggio Calabria, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Facendo qualche passo indietro, il Crotone ebbe tra i suoi protagonisti anche Sandro Porchia, in campo in quello storico 3-0 in favore del Cosenza che resta ancor oggi una delle più cocenti sconfitte nel derby. Difensore e capitano di una squadra destinata a rimanere negli annali della società pitagorica. Nel campionato 2003/04, il Crotone conquistò la promozione in Serie B attraverso i playoff, con un certo Gian Piero Gasperini in panchina. Porchia fu proprio uno degli interpreti principali di quel percorso, con cinque stagioni, 184 presenze e un contributo realizzato importante per un difensore.

Da Cordaz a Gomez: gli anni recenti

Proseguendo con gli anni, un'altra figura centrale è stata il portiere, forse il capitano più rappresentativo delladel Crotone, con cui ha vissuto pagine indimenticabili come le storiche promozioni in. Dal 2015 al 2021, concomplessive, Cordaz ha rappresentato una presenza costante, un riferimento tecnico ed emotivo in una fase di crescita senza precedenti: il suo ruolo di portiere lo ha collocato lontano dal cuore dell'azione, ma proprio da quella posizione ha saputo esercitaresenza precedenti e riconosciuta dall'ambiente. La sua esperienza ha incarnato il passaggio del Crotone da realtà provinciale a protagonista nella massima, arrivando a camminare con i giganti.

Più recentemente, tra il 2022 e la scorsa estate, la fascia è stata affidata a Guido Gomez, attaccante capace di lasciare un'impronta significativa nella storia del club. Quattro stagioni, 148 presenze e 60 reti, sono stati numeri che raccontano il valore di un calciatore entrato in punta di piedi e diventato progressivamente un punto di riferimento per compagni e tifosi. La società, nel salutarlo dopo il trasferimento al Bari lo scorso luglio, ha sottolineato proprio il suo attaccamento ai colori rossoblù e la capacità di mettere il gruppo davanti alle ambizioni personali. Un addio che ha chiuso un capitolo importante e aperto una nuova fase nella costruzione della leadership pitagorica.

Caricamento post Instagram...

Cosenza, la fascia da Marulla a De Rosa

Se il Crotone può riconoscersi nella figura di Scida e nella continuità dei vari Galardo e Porchia, ilpossiede un patrimonio di capitani ealtrettanto significative. In questi caso, le menzioni non possono che partire da, il cui nome rappresenta molto più di una semplice pagina dell'archivio sportivo. Marulla è stato infatti ilper eccellenza del calcio cosentino: concomplessive tra ile poi tra il, condite da, è il calciatore che più di ogni altro ha rappresentato il legame tra la squadra e il suo pubblico. Attaccante, trascinatore e protagonista di stagioni memorabili, ha incarnato un'identità che non si è mai esaurita nei gol realizzati, ma rappresentando anzi il volto di un Cosenza capace di sognare e confrontarsi con realtà importanti del panorama nazionale: la sua figura ha assunto una dimensione quasinel mondo sportivo cosentino e pronunciare il suo nome significa richiamare un'intera epoca, fatta di entusiasmo, sacrificio e orgoglio.

Accanto a Marulla merita inoltre un posto Gigi De Rosa, altro protagonista della storia cosentina e riferimento per diverse generazioni di tifosi. La sua presenza nella classifica dei calciatori più utilizzati dal Cosenza, con 260 partite in totale realizzate tra il 1987 e il 1993 poi tra il 1994 e il 1997, testimonia un rapporto costruito nel tempo, attraverso la fedeltà alla maglia e la partecipazione alle vicende di una società che ha conosciuto momenti di grande entusiasmo e altrettante difficoltà.

Cosenza, la dinastia prosegue con Parisi e Corsi

Quando si parla di capitani, un passaggio fondamentale riguarda anche, la cui storia al Cosenza, seppur, è considerata significativa per lache è riuscito a costruire nel tempo: nel 2007, l'allenatore Domenico Toscano gli affidò la fascia da, accompagnandolo in un percorso che avrebbe portato il Cosenza dalla Serie D alla Prima Divisione dellain appena due stagioni. Parisi divenne cosi il riferimento di un gruppo protagonista di una

Un'altra menzione importante è quella per Angelo Corsi. protagonista di una lunghissima esperienza in maglia rossoblù: arrivato nel gennaio del 2014 all'età di 25 anni, è diventato capitano nel 2017 dopo la partenza di Caccetta, in seguito ad una votazione interna dello spogliatoio. Il terzino ha collezionato 265 presenze con il Cosenza, conquistando la Coppa Italia di Serie C nell'edizione 2014/15 e soprattutto la promozione in Serie B nella stagione 2017/18: la notte di Pescara, con il ritorno dei silani nella seconda massima divisione italiana rappresentò uno dei momenti più importanti della sua esperienza, conclusa nel 2022.

COSENZA, ITALIA - 31 AGOSTO: Angelo Corsi del Cosenza Calcio in azione durante la partita di Serie B tra Cosenza e Salernitana allo Stadio San Vito-Marulla il 31 agosto 2019 a Cosenza, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Crotone-Cosenza: la fascia nell'attualità

Caricamento post Instagram...

Iloffre altri due nomi da aggiungere a questa storia, nonché a questa lunga lista. Sul fronte pitagorico di, dopo la partenza di Gomez, il riferimento è diventato, portiere 30enne scelto dall'allenatore Leonardo Greco per raccoglieredella fascia, anche in virtù del suo percorso all'interno del gruppo. In casa, invece, per la stagione corrente la fascia è stata affidata al difensore 33enne, che ha accolto l'incarico sottolineando come la leadership non dipenda esclusivamente da un simbolo indossato sul braccio, ma soprattutto negli atteggiamenti, dai comportamenti e dalla disponibilità ad aiutare i compagni.Le due società, dopo diversi anni e diversi interpreti, hannola propria visione in merito, capaci di andare oltre semplice ruolo calcistico: Scida, Galardo, Porchia e Cordaz da una parte; Marulla, De Rosa, Parisi e Corsi dall'altra. Nomi che raccontano quanto lapossa diventare un elemento fondamentale nella costruzione dell'identità di un club. La, in fondo, non si eredita, ma