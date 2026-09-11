Festa Juve: champagne e schiuma da barba in spogliatoio, sobrietà e solo qualche colpo di clacson in città

Juan Cuadrado ha passato una vita in Italia e adesso a quasi 40 anni è arrivato il momento di tornare a casa, dove ad aspettarlo c'è il Millonarios, club storico del massimo campionato colombiano. La prima avventura italiana fu all'Udinese, con cui giocò 24 partite tra il 2009 e il 2011. Poi il Lecce, con cui fece finalmente notare il suo talento di livello superiore giocando con maggiore continuità (33 presenze, 3 gol e 2 assist), ma il vero salto lo fece con la Fiorentina, con cui giocò dal 2012 al gennaio 2015 (106 partite, 26 gol e 20 assist) prima di approdare al Chelsea, dove l'esperienza non fu delle migliori. L'anno successivo arrivò la Juventus, che già da tempo lo seguiva e, sotto la guida di Massimiliano Allegri, riuscì a dare il meglio di sé.

Da lì 5 campionati consecutivi, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane e oltre 300 presenze in bianconero dove contribuì al ciclo vincente più lungo mai visto nella storia del nostro calcio.

La lettera di Cuadrado: saluto speciale per la Juventus

Un rapporto quasi rovinato quello tra "Panita" e i suoi tifosi per via del suo trasferimento a parametro zero ai rivali di sempre dell'nel 2023, ma luinonostante tutti i fischi ricevuti ogni volta che è tornato da avversario alloanche con le maglie anche di. Nella lettera infatti ringrazia tutte le squadre, ma evidenzia proprio la Juventus che per anni è stata la sua casa, pubblicando anche

TORINO, ITALIA - 05 FEBBRAIO: Juan Cuadrado della Juventus FC festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Juventus FC e FC Internazionale allo Juventus Stadium il 5 febbraio 2017 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Comprensibile dare importanza a una storia così grande e ricca di successi come la sua in bianconero, dove per anni è stato tra i migliori al mondo nel suo ruolo ed è stato così fortemente amato da tutti per la persona oltre il giocatore, e che una scelta puramente professionale non potrà mai cambiare nonostante i fischi e gli insulti ricevuti negli ultimi 3 anni.

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Ecco il suo saluto pubblicato nei profili social:"Dopo quasi 20 anni in Europa, non so cosa scrivere. Semplicementecome giocatore e come persona,dove ho trascorso la maggior parte della mia carriera.... Guardando tutte queste foto, mi rendo conto di

Efesini 3:20; E ora, a colui che può fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, secondo la potenza che opera in noi, a lui sia la gloria".