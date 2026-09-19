Matteo Darmian affronta per la prima volta l'insolita condizione di calciatore senza contratto dopo le prestigiose esperienze con Torino, Manchester United e Inter. Intervistato dal settimanale SportWeek, il difensore illustra la sua quotidianità lontano dagli impegni agonistici di club: "È una sensazione strana, non mi ero mai trovato davvero a fine contratto senza squadra. Per me è tutto nuovo, dedico più tempo ai bambini, sono andato a vedere l'Inter a Madrid con loro". L'ex terzino nerazzurro ammette le complessità legate alle sedute individuali, evidenziando il divario rispetto al lavoro di squadra quotidiano: "Allenarsi da solo non è come farlo con i compagni, per me la parte più difficile è nel fisico. Mentalmente ho lo stesso fuoco dentro che mi porta a voler ancora giocare, ma la forma è difficile da conservare, faticare da soli è duro e anche un po' noioso".

I contatti di mercato e il legame nerazzurro

Il giocatore classenon nasconde lo stupore per essere rimasto senzaa questo punto dell'annata, svelando trattative esplorative avviate nelle scorse settimane: "Anche perché qualche chiacchierata c'è stata, ho parlato con qualche ds. A livello concreto, però, non si è chiuso nulla perché avevo fatto già un ragionamento generale con l'Inter alla fine del contratto".chiarisce il proprio desiderio originario di proseguire l'avventura milanese e ribadisce la fortedi tornare protagonista sulverde: "Mi sarebbe piaciuto fare un altro anno lì, ho ancora voglia di giocare, ma ne deve valere la pena. Sono convinto di valere una buona Serie A".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Matteo Darmian dell'FC Internazionale festeggia la conquista del 21° Scudetto durante la parata sul pullman scoperto, il 17 maggio 2026 a Milano. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

I trionfi dell'Inter e la griglia scudetto

L'esterno promuove a pieni votitravolgente dei suoi ex compagni e la straordinaria prova diofferta sul palcoscenico europeo contro i Blancos: "Me lo aspettavo perché la squadra è forte e potrà dominare ancora a lungo. Il lavoro arriva da molto lontano, è stato un percorso che ha portato a creare l'Inter capace di avere in mano la partita al Bernabeu. Il mercato ha aggiunto qualità perché Stones è forte, i miei ex compagni mi parlano benissimo di Curtis Jones e Spence dobbiamo solo aspettarlo". In chiusura,valuta le candidate antagoniste nella corsa al: "Rivali? Como e Roma hanno qualcosa in più, ma dovremo vedere come reagiranno al doppio impegno. Non escluderei mai Juventus e Milan, malgrado puntino decise anche all'Europa League".